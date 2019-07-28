Эган Берналь стал самым молодым победителем "Тур де Франс" за последние 100 лет

Велогонщик стал первым представителем Колумбии, одержавшим победу в престижной многодневке

Триумфальный финиш Берналя. Фото: AFP

Колумбийский велогонщик Ineos Эган Берналь стал самым молодым победителем многодневки "Тур де Франс" за последние 100 лет. На завершившемся сегодня в Париже "Тур де Франс"-2019 22-летний колумбиец обошел в общем зачете победителя 2018 года и партнера по команде Герейнта Томаса из Великобритании.

Самый молодым победитель в истории проведения французского Гран-тура является Анри Корне – он выиграл многодневку в 1904 году в возрасте 20 лет.

Также Берналь стал первым представителем Колумбии, одержавшим победу в "Тур де Франс".

Кстати, велогонщик Петер Саган подписал книгу болельщику во время горного этапа "Тур де Франс". 29-летний словацкий велогонщик Петер Саган, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, подписал свою книгу болельщику во время 185-километрового горного этапа "Тур де Франс" в Пиренеях.

Также напомним, что Саймон Йейтс стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французских Пиренеях. Британец Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Добавим, что лучший молодой гонщик "Тур де Франс" Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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