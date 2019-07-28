Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Эган Берналь стал самым молодым победителем "Тур де Франс" за последние 100 лет

28 июля, 22:45

Велогонщик стал первым представителем Колумбии, одержавшим победу в престижной многодневке

Триумфальный финиш Берналя
Триумфальный финиш Берналя. Фото: AFP

Колумбийский велогонщик Ineos Эган Берналь стал самым молодым победителем многодневки "Тур де Франс" за последние 100 лет. На завершившемся сегодня в Париже "Тур де Франс"-2019 22-летний колумбиец обошел в общем зачете победителя 2018 года и партнера по команде Герейнта Томаса из Великобритании. 

Самый молодым победитель в истории проведения французского Гран-тура является Анри Корне – он выиграл многодневку в 1904 году в возрасте 20 лет.  

Также Берналь стал первым представителем Колумбии, одержавшим победу в "Тур де Франс". 

Кстати, велогонщик Петер Саган подписал книгу болельщику во время горного этапа "Тур де Франс". 29-летний словацкий велогонщик Петер Саган, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, подписал свою книгу болельщику во время 185-километрового горного этапа "Тур де Франс" в Пиренеях.

Также напомним, что Саймон Йейтс стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французских Пиренеях. Британец Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Добавим, что лучший молодой гонщик "Тур де Франс" Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Велоспорт, Тур де Франс, велогонка

Вы сейчас просматриваете новость " Эган Берналь стал самым молодым победителем "Тур де Франс" за последние 100 лет". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Веские причины качать руки каждый день

Какой будет цена газ для населения по регионам — карта

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина

Вечно молодая: Топ-7 антивозрастных продуктов для красоты

Аллергия на укусы комаров у детей: какие симптомы?

Веские причины качать руки каждый день

Какой будет цена газ для населения по регионам — карта

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина

Вечно молодая: Топ-7 антивозрастных продуктов для красоты

Аллергия на укусы комаров у детей: какие симптомы?

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"

Сегодня, 23:00

Поединок сильнейших команд страны в Одессе открывал новый футбольный сезон. Трофей – в руках у киевлян

Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 20:43

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

Гарет Бейл прибыл в Китай: он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Сегодня, 11:11

Некогда самый дорогой футболист мира, по данным СМИ, будет получать невероятные 54 миллиона евро за сезон

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 13:47

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем

Вчера, 10:33

Известный украинский легкоатлет был призером чемпионата Европы, участвовал в телепроектах, работал в министерстве

Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь