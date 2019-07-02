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Эхо Европейских игр: Минск пора­зил аренами, но расстроил языком

2 июля, 09:12

Соревнования в Беларуси были шикарно организованы, но это не привлекло туристов

Салют в честь закрытия Игр-2019
Салют в честь закрытия Игр-2019. Фото: AFP

Вторые Европейские игры позади. И во многом они получились совсем не такими, какими их ожидали увидеть. Вспоминаем, чем запомнился Минск и 10 дней спорта по-белорусски.

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АРЕНЫ. Когда человек, живущий спортом, впервые приезжает в Минск, его внимание всегда приковывают спортивные комплексы города – как их количество, так и качество. Чего только стоит стадион "Динамо". Неудивительно, что белорусам не пришлось строить новые локации для проведения Игр – достаточно было приукрасить старые. Если ехать проспектом Победителей, то только там можно насчитать с десяток спортсооружений – и таких, где проходят соревнования (например, "Минск Арена" с двумя основными зданиями или Дворец спорта), и просто комплексы для тренировок и других потребностей спортсменов или же офисов федераций и комитетов (Дом футбола, Дворец художественной гимнастики – о подобном Дерюгины мечатают десятилетиями). Это не считая тех, что размещены на окраинах города или неподалеку от Минска, вроде "Чижовки" и "Уручья", куда спокойно можно было доехать на общественном транспорте, который на время Игр пускали чаще и дольше, и Центра гребных видов спорта в Заславле. И почти все арены "причесаны" - современные и комфортные. Но за восторгами не забываем, что одновременно со всеми этими новшествами здесь все еще присутствует ностальгия по Союзу и чествование – в памятниках и названиях улиц – личностей вроде Ленина, Маркса и Кирова.

ЯЗЫК. Белорусского языка в Минске было по минимуму. Просто людей, говорящих между собой на нем, услышала лишь раз: в автобусе общались папа лет 35 с дочкой около шести лет. Есть он на вывесках и в транспорте. Во время соревнований и церемоний Игр тоже напоминал о себе, но преобладал все равно российский, рядышком - английский (особенно на легкой атлетике).

ОРГАНИЗАЦИЯ И ГОСТИ. Что хвалили все спортсмены, так это организацию – как все было четко, слажено и какие молодцы волонтеры. Действительно, везде были развешаны указатели, а кто путался и с ними, всегда помогали. Приветливые ребята на входе давали всем пятюню, а некоторые носили с собой проигрыватели с музыкой (было слышно и Sia, и LP, и других современных исполнителей). Гостей хватало. Трибуны часто были заполнены. Особенно ломился стадион на легкой атлетике, ажиотаж был на гимнастических дисциплинах и борьбе. В последние дни было много военных. Белорусы в это время праздновали годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Но, как оказалось, туристов было не так много, как ожидали, - всего 8000, хотя планировалось в три раза больше.

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На организацию потратили 265 млн долларов, тогда как Игры в Баку стоили около 5 миллиардов. Казалось, что и формат будет скромнее. Но, находясь там, это было не так заметно. А за атмосферой спортивного праздника выветрился весь скепсис. Хотя, видимо, не у всех. Краков, который должен принять следующую Европиаду, пошел на попятную. 

Игры запомнились и впечатляющими результатами украинцев - 51 награда при 16 золотых. А ведь с меньшим количеством видов и спортсменов, по сравнению с Баку, медалей желали осторожно. Как с кино: чем меньше ожиданий после просмотра трейлера, тем больше впечатлит сам фильм.


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Тег Европейские игры

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АВТОР:

Катерина Макаревская

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