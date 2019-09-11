"Есть предел": украинский герой Олимпиады в Рио заявил о скором завершении карьеры

Павел Тимощенко / Фото: Getty Images

Серебряный призер Олимпиады-2016 и чемпион мира-2015 по современному пятиборью украинец Павел Тимощенко рассказал "Сегодня" о своем шестом месте на мировом первенстве, которое на днях завершилось в Будапеште, а также об английских камерах, французской системе и о "догонялках" дочери.

Читайте также: "Лошадь испугалась": знаменитый украинский пятиборец объяснил шестое место на чемпионате мира

- Павел, что вам дал завершившийся чемпионат мира в Будапеште?

- Это наработки – в тренировочном плане, по сезону. Это уже творческий процесс (улыбается). Процесс с применением науки, психологии. Пятиборье – это один вид спорта, но все равно ты работаешь в пяти направлениях. И в каждом пытаюсь сделать лучше – использовать все, что возможно достать.

- То, что у вас тут была команда поддержки – жена и две дочери, это плюс?

- С одной стороны плюс, потому что есть большое желание, чтобы они со мной ездили, посмотрели, что я делаю. А то спорт закончится, и они так и не увидят папу, не запомнят, чем он занимался. Плюс – они приобщаются. С другой – тяжелее, потому что из-за них волнуешься и пытаешься все для них организовать. У меня большое желание, чтобы они со мной ездили. В следующем году это будет сложнее – очень много турниров в Азии: чемпионат мира в Китае, финал Кубка мира в Корее, а потом, если, дай бог, будет Олимпиада, то в Японии. Так что половина сезона пройдет там.

- Что с борьбой за лицензию на Олимпиаду?

- Ну что?.. Провалил самый важный старт – Европу. Хотя это была больше психология, потому что в полуфинале я очень хорошо себя чувствовал и выиграл фехтование. А потом в финале – все что ни делаю, не идет. Бывает у спортсмена на турнирах и растерянность, но тут были попытки разные, а результат один. А сейчас в Будапеште надо было в тройку попадать, но чуть-чуть не хватило. Остается только попасть в Токио-2020 по рейтингу. В следующем году придется работать весь сезон – нельзя пропускать старты, и нужно работать хорошо.

Реклама

Читайте также: Спасение "Динамо", Матч всех звезд и прорыв в Facebook: все – о новом сезоне в украинском хоккее

- Это сложный вопрос, но вот такой турнир по современному пятиборью, как в Будапеште, возможно провести в Украине?

- Ну можно, конечно, но с Венгрией нельзя сравнивать. Они проводят очень много чемпионатов мира и Европы – один только Будапешт в этом году штук пять. И мало того, что комплексов и арен миллион по всему городу, плюс парки. Но у них тоже все было не так просто с организацией. Изначально они хотели провести этот чемпионат возле Площади героев в главном парке, но что-то у них не сложилось. Потом хотели на острове Маргит. В итоге пришли сюда, в "Кинчем-парк". А представьте сделать такое в Киеве. Ну что мы можем – разве что ВДНХ предложить? И то – никто у нас не захочет вложиться финансово.

- Просто вживую, да еще когда все виды собраны на одной арене, пятиборье смотреть интереснее.

- На таком уровне мало соревнований. В 2018-м тоже было неплохо, но в Мексике намного меньше людей. Они молодцы, что параллельно с нашим чемпионатом мира сделали соревнования по лазер-рану, это не совсем пятиборье и выход для пятиборья, может, меньше, но детей легче привлечь. Они их сюда привезли, дети посмотрели соревнования, и желаний больше появляется. Это большие затраты, но того стоят. Но многие страны, те же немцы, не хотят соревнования проводить. Хотя у немцев, да и у французов – суперусловия. В последнее время я часто езжу на сборы с французами, англичанами. И извините, но у нас позапрошлый век по сравнению с тем, что они имеют в пятиборье. В прошлом году на мире я папе сказал: почему англичане все не выигрывают? Они же приехали на сбор, с ними приехали 30 человек персонала – медработники, техники, люди, которые все время их снимают на камеры, снимают противников. Они привезли автобус аппаратуры, автобус спарринг-партнеров фехтовальщиков. Они посчитали, что тех, кто был, им мало. Хотя там были французы, немцы, я и еще пару человек! Они поселились не на базе, а в гостинице, которая стоит дорого. Да, они много потратили, но есть и отдача.

В тренде Месть Шевченко: назовите лучшего игрока сборной Украины в матче с Литвой

- Но домашнюю Европу они лучше провели, выиграв пять золотых медалей. На чемпионате мира – 2 "серебра" и 2 "бронзы".

- Но этот парень Чунг, который занял 2-е место, молодой (24 года. – Авт.). Он хорошо выступает на всех стартах. Британцы очень хорошо работают в плавании, есть центр в Бате, у них там все. В бассейне плывешь – и со всех сторон специально стоят камеры. Потом ты платишь деньги, специалисты смотрят и говорят, что поменять. У нас тоже это можно сделать, но самому. Я не скажу, что у меня плохо организована подготовка, она у меня супер (улыбается), но не получается это реализовать. До этого сезона с 2007 года я ни разу не был без медали в году на международных соревнованиях. Этот для меня первый безмедальный, хотя я подготовил его идеально, как мне казалось. Наверное, это психология. Но я 10 лет выступаю (Павлу – 32 года. – Авт.), и лучше меня в Украине нет (смеется).

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

- Вы завершите карьеру после Олимпиады в Токио?

- Да. Я об этом часто думаю, но есть предел. После 2-го места на Олимпиаде в Рио мне было сложно. Раньше я не ощущал себя каким-то суперсильным, но это внутреннее стремление двигало дальше. Сейчас приходится это стремление из себя выжимать, и становится сложнее. Хотя я во многом рад – для Украины очень отличная организация, у меня есть хорошие мысли... Недавно читал интервью Бьорндалена. Его спросили: вы организовываете свою подготовку сами, какой год был для вас лучшим? Он ответил: 2013-й и 2014-й. Да, в Сочи-2014 он выиграл "золото", но не сравнить с тем, что было раньше. Почему же он сказал так? Видимо, со временем много приходит мыслей, а что-то упускается.

- Когда у вас была только одна дочь, вы говорили, что не видите ее в пятиборье. Не передумали?

- Не знаю. Но мне нравится, что у нее свое восприятие. Она смотрит соревнования и говорит: "Это ж не бег, папа, это же догонялки! Вы играете в догонялки". Если она будет расти и также относиться – не просто бег, а догонялки, – это азарт, то пусть занимается.

- А тренером себя видите?

- С удовольствием, хотя это сложно. У французов в фехтовании есть система: они приглашают на сборы много людей, и в центре у них три зала по 14 дорожек для каждого вида оружия. У нас такого центра нет. И вот у женщин было 9 дорожек, и у нас 9 дорожек, и все друг с другом меняются. И все по свистку – оп, поработал, потом оп – отдых. И мне эта система нравится. Я приезжаю домой перед чемпионатом Европы и говорю нашим ребятам в Конче-Заспе: "Давайте будем организовывать мини-соревнования". Я приехал из места, где было все организовано, а тут все как-то шалтай-болтай. Короче, всех построил (смеется). Они на меня, наверное, пообижались. Но потом согласились.

Как мы рассказывали ранее, американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине на Олимпиаде-2020 в Токио 16 медалей, а с ними и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград - золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых - у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

Презентация олимпийских медалей Токио-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама