"Это вся моя жизнь!": лучшая украинская фигуристка в интернете собирает деньги на восстановление

Анастасия Архипова / Фото: Instagram

Лучшая фигуристка Украины, которая два года назад стала самой юной чемпионкой страны за последнее десятилетие, 15-летняя Анастасия Архипова просит о помощи в интернете. Средства нужны девушке для того, чтобы восстановиться после операции на коленном суставе и вернуться на лед. Девушка запустила кампанию по сбору средств, где целью стоит 9300 евро, необходимые для оплаты процесса реабилитации. Ниже приводим рассказ спортсменки полностью:

Здравствуйте, я Архипова Анастасия, 15 лет, двукратная и действующая чемпионка Украины по фигурному катанию, многократная медалистка и чемпионка Украины среди юниоров, представлявшая Украину на многих международных соревнованиях, включая чемпионаты мира среди юниоров и этапы серии Гран-При, сегодня я прошу вашей помощи вернуться на лед после операции.

Два месяца назад я впервые почувствовала, что с коленом что-то не так, но не обратила на это внимания. Через две недели я упала на тренировке, и почувствовала очень сильную боль в колене. Я даже не могла стать на ногу. Мы поехали к врачу, и мне сказали, что у меня произошло небольшое растяжение. Я продолжила тренироваться, и одновременно лечила колено. Спустя месяц на турнире в Будапеште, во время исполнения короткой программы, я упала на первом элементе и почувствовала сильнейшую боль в колене. Я не смогла продолжить выступление, мой тренер сняла меня с соревнований. По приезду в Киев, мы сразу же начали обследование.

По результатам обследования, мне поставили диагноз: давний разрыв латерального мениска по типу "ручки лейки", хондромаляция хряща латерального компартмента 2-3 ст. (по градации Оутербридж) левого коленного сустава. Мне сразу же назначили операцию – артроскопию колена, которая прошла 26 ноября 2019 в киевской клинике "Современная Ортопедия", стоимостью 2000$ (около 48 тысяч гривен). Операция прошла успешно и без осложнений. Ниже прилагаю документы и имеющиеся сканы МРТ:

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Это операция завершает мой сезон, но не мою карьеру. Прогнозы хорошие, и если вы мне поможете, шансы на успешное восстановление высоки. Сейчас все будет зависеть от процесса реабилитации. Целый месяц мне нельзя наступать полностью на ногу, поэтому я хожу на костылях, и уже начала процесс реабилитации. Мой врач-реабилитолог сказал, что для возвращения в большой спорт мне нужна качественная и интенсивная реабилитация для спортсменов, куда входят ежедневные тренировки по 4-6 часов, в течении 3-5 месяцев. В общей сложности реабилитация будет стоить около 10 000$.

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Так как финансы нашей семьи ограничены, для нас это большая сумма. Я занимаюсь фигурным катанием с трех лет, и это уже не просто часть моей жизни, это вся моя жизнь. Мне очень хочется снова вернуться на лед, и кататься как прежде. Поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой помочь мне снова вернуться к своему любимому делу, восстановиться до моего предоперационного уровня и снова представлять Украину в фигурном катании! Я буду безмерно благодарна любой помощи!

Я создала кампанию на GoFundMe в которой можно пожертвовать, и где будут вестись отчеты по использованию средств:

Также можно перечислять на мою украинскую карту напрямую:

5168757354346076 (Получатель "Архипова Анастасия Константиновна")

Даже маленькая сумма в 5$ будет значить много для меня и поможет мне выйти на лед!

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