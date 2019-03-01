Фристайлист, которого сманивала Россия, признан лучшим спортсменом Украины
НОК уважил Александра Абраменко за "серебро" чемпионата мира. Его тренер также удостоен награды
Национальный олимпийский комитет Украины признал вице-чемпиона мира по фристайлу Александра Абраменко лучшим спортсменом февраля. Об этом сообщает пресс-служба организации. Главный тренер сборной Украины по фристайлу и личный наставника Абраменко Энвер Аблаев стал лучшим тренером месяца.
Напомним, что в феврале Абраменко выиграл серебро чемпионата мира в Дир-Вэлли, штат Юта, США. Эта медаль мирового первенства стала первой для украинского фристайлиста в карьере и первой в истории независимой Украины в соревнованиях такого масштаба по лыжной акробатике.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко завоевал единственное для Украины "золото". При этом признался, что до того ему предлагали выступать за Россию."Взвесив все "за" и "против", я отказался. Приятно не просто золотую медаль выиграть, а добыть ее для своей страны. Ты рад за себя, а тут еще вся страна рада за тебя. Это вдвойне приятно. Были ли новые предложения? Так как я раз не перешел, зачем ко мне опять обращаться", – говорил Абраменко в программе "Світське життя".
Как сообщалось ранее, в Киеве открыли клумбу в честь олимпийского чемпиона Александра Абраменко.
Такжечемпион Олимпиады-2018 Абраменко рассказал, куда потратил призовые от государства.
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