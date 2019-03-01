Фристайлист, которого сманивала Россия, признан лучшим спортсменом Украины

НОК уважил Александра Абраменко за "серебро" чемпионата мира. Его тренер также удостоен награды

Александр Абраменко. Фото: Getty Images

Фристайлист, которого сманивала Россия, признан лучшим спортсменом Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f8/217/5c78f82177da9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f8/217/5c78f82177da9.png 2019-03-01T11:20:37+02:00 Другие НОК уважил Александра Абраменко за "серебро" чемпионата мира. Его тренер также удостоен награды

Национальный олимпийский комитет Украины признал вице-чемпиона мира по фристайлу Александра Абраменко лучшим спортсменом февраля. Об этом сообщает пресс-служба организации. Главный тренер сборной Украины по фристайлу и личный наставника Абраменко Энвер Аблаев стал лучшим тренером месяца.

Напомним, что в феврале Абраменко выиграл серебро чемпионата мира в Дир-Вэлли, штат Юта, США. Эта медаль мирового первенства стала первой для украинского фристайлиста в карьере и первой в истории независимой Украины в соревнованиях такого масштаба по лыжной акробатике.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко завоевал единственное для Украины "золото". При этом признался, что до того ему предлагали выступать за Россию."Взвесив все "за" и "против", я отказался. Приятно не просто золотую медаль выиграть, а добыть ее для своей страны. Ты рад за себя, а тут еще вся страна рада за тебя. Это вдвойне приятно. Были ли новые предложения? Так как я раз не перешел, зачем ко мне опять обращаться", – говорил Абраменко в программе "Світське життя".

Как сообщалось ранее, в Киеве открыли клумбу в честь олимпийского чемпиона Александра Абраменко.

Такжечемпион Олимпиады-2018 Абраменко рассказал, куда потратил призовые от государства.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Фристайлист, которого сманивала Россия, признан лучшим спортсменом Украины". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.