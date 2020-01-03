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Гадалка выманила у олимпийской чемпионки из России 30 тысяч евро и сбежала в Украину

3 января, 23:00

Знаменитая фигуристка аделина Сотникова добровольно отдала гадалке крупную сумму денег

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова / Фото: Instagram

По информации телеграм-канала Mash, российская полиция разоблачила банду так называемых "колдунов", которую возглавляла гадалка, обманувшая олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову на крупную сумму денег. В октябре 2019 года Сотникова обратилась за помощью к ворожее с просьбой решить личные проблемы (помочь вернуть ушедшего от нее парня и вылечить сестру спортсменки). Экстрасенс пообещала исполнить просьбы за 2 миллиона рублей (около 30 тысяч евро). Сотникова перевела деньги по частям, после чего женщина перестала выходить на связь.

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова / Фото: Instagram

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Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании обратилась в полицию. В результате сотрудники правоохранительных органов выяснили, что "колдунов" целая группа: все они берут деньги и не выполняют обещанное. Двоих из них задержали. Сейчас полиция проводит проверку по другим эпизодам с их участием. Главная же гадалка, обманувшая Сотникову, успела сбежать в Украину. Она объявлена в розыск.

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Аделина Сотникова

Аделина Сотникова / Фото: Instagram

Смотрите сюжет о том, как группу мошенников-экстрасенсов разоблачили в Киеве:

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гадалка фигуристы фигурное катание

Источники: Сегодня|Спорт , sport24.ru

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