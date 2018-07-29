Герейнт Томас пятым в истории выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и "Тур де Франс"

Сегодня состоялся заключительный этап многодневки "Тур де Франс". Пелотон преодолел спринтерский маршрут с финишем на Елисейских полях. Победу одержал норвежский гонщик Александр Кристофф, британец Герейнт Томас выиграл общий зачет гонки.

Томас стал пятым гонщиком в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и "Тур де Франс".

До него подобное удавалось Брэдли Уиггинсу (Великобритания), Яну Ульриху (Германия), Мигелю Индурайну (Испания) и Йопу Зутемелку (Голландия).

Томас стал победителем "Тур де Франс-2018", завоевал два "золота" Олимпиад в велотреке (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также три "золота" чемпионатов мира на треке (2007, 2008, 2012). Помимо этого, Томас является двукратным бронзовым призером ЧМ по велошоссе.

В Пекине-2008 Томас победил в командном преследовании в велотреке вместе с другим таким же рекордсменом – Брэдли Уиггинсом.

Интересно, что Крис Фрум в шестой раз попал на подиум "Тура". Только на одном "Тур де Франс", на котором гонщик принимал участие, он не смог занять призовое место в итоговом зачете – в 2014 году Фрум сошел с гонки после 5-го этапа.

Фрум четыре раза побеждал на "Туре" (2013, 2015, 2016, 2017), один раз был вторым (2012) и одни раз третьим (2018).

Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 87.17,13

2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,51

3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,24

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 3,22

5. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 6,08

Ранее мы рассказывали, как полицейский повалил на землю Криса Фрума, приняв его за болельщика.