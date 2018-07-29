Герейнт Томас пятым в истории выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и "Тур де Франс"
Британец в желтой майке лидера приехал на Елисейские поля
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Сегодня состоялся заключительный этап многодневки "Тур де Франс". Пелотон преодолел спринтерский маршрут с финишем на Елисейских полях. Победу одержал норвежский гонщик Александр Кристофф, британец Герейнт Томас выиграл общий зачет гонки.
Томас стал пятым гонщиком в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и "Тур де Франс".
До него подобное удавалось Брэдли Уиггинсу (Великобритания), Яну Ульриху (Германия), Мигелю Индурайну (Испания) и Йопу Зутемелку (Голландия).
Томас стал победителем "Тур де Франс-2018", завоевал два "золота" Олимпиад в велотреке (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также три "золота" чемпионатов мира на треке (2007, 2008, 2012). Помимо этого, Томас является двукратным бронзовым призером ЧМ по велошоссе.
В Пекине-2008 Томас победил в командном преследовании в велотреке вместе с другим таким же рекордсменом – Брэдли Уиггинсом.
Интересно, что Крис Фрум в шестой раз попал на подиум "Тура". Только на одном "Тур де Франс", на котором гонщик принимал участие, он не смог занять призовое место в итоговом зачете – в 2014 году Фрум сошел с гонки после 5-го этапа.
Фрум четыре раза побеждал на "Туре" (2013, 2015, 2016, 2017), один раз был вторым (2012) и одни раз третьим (2018).
Общий зачет
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 87.17,13
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,51
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,24
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 3,22
5. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 6,08
Ранее мы рассказывали, как полицейский повалил на землю Криса Фрума, приняв его за болельщика.
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