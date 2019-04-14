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Гимнаст Петр Пахнюк выиграл "серебро" чемпионата Европы

Сегодня, 17:55

Наш спортсмен занял второе место в упражнениях на параллельных брусьях

Пьедестал почета чемпионата Европы
Пьедестал почета чемпионата Европы.

Сборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике с "серебром" Петра Пахнюка в упражнениях на параллельных брусьях. До этого украинец дважды становился шестым в финале чемпионатов Европы – в 2015 и 2018 годах. Пахнюк получил оценку 15,333 (6,2 сложность и 9,133 исполнение) и завоевал "серебро", уступив россиянину Никите Нагорному 0,133 балла. На третьем месте турецкий гимнаст Ферхат Аричан.

В свою очередь, Олег Верняев, который еще не успел полноценно восстановиться после операций, стал восьмым, а в упражнениях на коне – седьмым.

Также в финале на отдельных снарядах выступал Игорь Радивилов, но он упал на втором опорном прыжке и не сумел завоевать медаль. 13 апреля Радивилов выступал на кольцах, но допустил ошибку и стал восьмым (13,933), а Анастасия Бачинская – седьмая на бревне (11,633).

Напомним, Бачинская заняла пятое место в многоборье, а Пахнюк – шестое.

Ранее мы писали, что лучшими спортсменами Украины 2018 года признаны Александр Абраменко и Елена Костевич. Среди номинантов был и Олег Верняев.

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Тег спортивная гимнастика, Чемпионат Европы, Олег Верняев, Петр Пахнюк

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XSport

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