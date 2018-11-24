Хакеры взломали Instagram скандальной российской фигуристки

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что хакеры взломали ее страницу в сети Instagram и теперь вымогают у нее деньги. Туктамышева получила широкую известность после того, как исполнила номер со стриптизом на показательных выступлениях. На данный момент (10:00 субботы) страница Туктамышевой в Instagram недоступна.

"Моя страница в Instagram была взломана. Я очень зла. Я уже написала в службу поддержки, но ответа пока не было. Может быть, вы знаете, кого-то, кто может мне помочь? Я хочу наказать этого парня, я не оставлю все это просто так: он потребовал денег и хочет запугать меня. Но он связался не с той девчонкой", – написала Туктамышева в своем Twitter.

Также в комментариях к записи фигуристка сообщила, что ей сказали перевести деньги в Турцию.

Ранее неизвестный взломал личные данные жены футболиста Павла Мамаева Аланы и вымогал у нее деньги, угрожая опубликовать в интернете интимные фото и видео пары. Не получив выкупа, злоумышленник "слил" в сеть интимное видео четы Мамаевых.

Напомним, что на днях скандальная российская фигуристка едва не потеряла нижнее белье во время выступления. Елизавета Туктамышева снова порадовала фанатов "стриптизом" и чуть не потеряла верх своего костюма.