Скандальная российская фигуристка едва не потеряла нижнее белье во время выступления

Елизавета Туктамышева снова порадовала фанатов "стриптизом" и чуть не потеряла верх своего костюма

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фото, сделанное во время ее показательного выступления на японском этапе Гран-при. "Я рада, что мое нижнее белье подумало обо мне", – подписала россиянка свое фото в Instagram. Очевидно, она подразумевала то, что последняя застежка не расстегнулась. Это было уже в тот момент, когда Туктамышева, по задумке своего номера, сняла часть костюма.

Впервые "стриптиз" на показательных выступлениях Ализавета Туктамышева исполнила на канадском этапе Гран-при. Позднее россиянке начали подражать некоторые другие фигуристки.

На японском старте Туктамышева стала третьей, а на московском этапе Гран-при россиянка будет работать в качестве комментатора на одном из телеканалов.

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