И снова нет победы: обзор 11-й партии матча Карлсен – Каруана

Сегодня в Лондоне прошла 11 партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен играл белыми фигурами и на 55 ходу свел вничью партию с претендентом на титул американцем Фабиано Каруаной.

Общий счет поединка остался равным – 5,5-5,5. Во всех партиях был зафиксирован ничейный результат. Последняя, 12-я партия в классические шахматы, будет сыграна в понедельник, 26 ноября.

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 3 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

Ранее мы писали, что Магнус Карлсен пожаловался на холод во время чемпионского матча. Чемпиону мира пришлось надевать дополнительное шерстяное белье.