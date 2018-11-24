И снова нет победы: обзор 11-й партии матча Карлсен – Каруана
Последнюю партию в классические шахматы гроссмейстеры сыграют в понедельник
Сегодня в Лондоне прошла 11 партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен играл белыми фигурами и на 55 ходу свел вничью партию с претендентом на титул американцем Фабиано Каруаной.
½-½ in 55 moves.— Chess.com (@chesscom) 24 ноября 2018 г.
@FabianoCaruana continues to impress on the black side of the Petroff and comfortably neutralizes @MagnusCarlsen's prep.#CarlsenCaruana
Replay this game https://t.co/3jm1Uh301w pic.twitter.com/8zf76ukDIa
Общий счет поединка остался равным – 5,5-5,5. Во всех партиях был зафиксирован ничейный результат. Последняя, 12-я партия в классические шахматы, будет сыграна в понедельник, 26 ноября.
В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 3 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.
Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.
Ранее мы писали, что Магнус Карлсен пожаловался на холод во время чемпионского матча. Чемпиону мира пришлось надевать дополнительное шерстяное белье.
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