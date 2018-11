И снова нет победы: обзор 11-й партии матча Карлсен – Каруана

Сегодня в Лондоне прошла 11 партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен играл белыми фигурами и на 55 ходу свел вничью партию с претендентом на титул американцем Фабиано Каруаной.

½-½ in 55 moves.



