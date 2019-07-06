И за себя, и за жену: в Украине проходят небывалые соревнования

В Луцк съехались лучшие многоборцы Европы. Алексея Касьянова к выступлению готовила годовалая девочка

Легкоатлетические разборки в Луцке. Фото - Е.Павлова.

На этот уикенд в Луцк съехались восемь сильнейших сборных Старого Света в легкоатлетическом многоборье. Уже сегодня эти универсалы начнут борьбу за медали командного чемпионата Европы – Суперлиги-2019. Это первые взрослые соревнования такого уровня по легкой атлетике в Украине. До этого в 2013-м Донецк принимал чемпионат мира среди юношей. В Луцке каждая сборная представлена восемью многоборцами – за два дня мужчины пройдут 10 видов, женщины – семь. В общий зачет пойдут результаты трех лучших парней и девушек.

Два года назад в Таллине Украина вырвала титул чемпиона у Эстонии, теперь прибалты, которые считаются главными конкурентами "сине-желтых", настроены взять реванш на Волыни. "Бронза" два года назад ушла к Франции. Но стремится составить конкуренцию лидерам Суперлиги и Беларусь, которая в Луцк привезла серебряного призера Олимпиады-2008 Андрея Кравченко: "Я перенес пять операций, пять лет не выступал. Здесь хочу проверить свое тело, будет ли оно готово к следующему году выходить на высокие результаты. Основная цель – ровно пройти от начала и до конца и постараться принести как можно больше очков команде. И без травм".

Помимо основных наград в команде, медали разыграют и в личном первенстве у женщин и мужчин. В Эстонии лучшей стала украинка Алина Шух, которая пропускает домашнее первенстве – сначала она не смогла отобраться на командный чемпионат из-за травмы, а сейчас вовсю готовится к чемпионату Европы до 23 лет, который стартует 11 июля. В ее отсутствие бремя лидера ложится на Дарью Слободу, которая в Луцке надеется улучшить свой персонал бест и отметила хорошее покрытие на стадионе "Авангард".

А опасаться Дарье, в первую очередь, стоит бронзового призера-2017 в личном первенстве, улыбчивую и с виду хрупкую блондинк, эстонку Грит Шадейко, которая отметила, что в целом довольна своей подготовкой, единственное немного травмировала ногу, так что здесь ей придется непросто. У мужчин в 2017-м в Таллине первым был эстонец Янек Ыйглане, немного опередивший нашего Алексея Касьянова, но сейчас лидером сборной считается Майкель Уйбо, муж олимпийской чемпионки с Багам в беге на 400 м Шоны Миллер-Уйбо. Кстати, на пресс-конференции его полушутя спросили, не чувствует ли он, что находится немного в тени своей второй половинки: "Нас с женой часто спрашивают, кто из нас быстрее в беге 400 метров. Но мы никогда не выходили на дорожку вместе и никогда не спорили по поводу спорта и ничего друг другу не доказываем".

К сожалению, не сможет выступить на чемпионате жена Алексея Касьянова, чемпионка мира-2013 Анна. В марте 2018-го Анна Касьянова родила дочку, в этом сезоне вернулась, но на чемпионате Украины получила небольшую травму. "Я здесь буду выступать за двоих, надеюсь, что все получится, – отметил Алексей. – Сейчас Анна является моим тренером, а я – тренером Анны. А Саша (дочка. – Авт.) тренирует нас двоих (смеется). Набирали форму, чтобы подвести себя в лучших кондициях. На командном чемпионате каждый старается для команды, думает о своих друзьях, коллегах, тут есть взаимная помощь. Тут существует такое негласное правило, что первую попытку ты делаешь для команды, а те, что остаются, уже для себя. Нужно выступать надежно, но при этом показать максимальный результат".

На вопрос, как изменило его рождение дочери и как повлияло на тренировки, Касьянов трогательно ответил: "Отцовство… Это нельзя описать словами. Это каждый день радость, усталость, смех, это неимоверно. Саша принесла в нашу жизнь много позитивных эмоций".

Как мы писали ранее, скандальная легкоатлетка Кастер Семеня грозится пропустить чемпионат мира. Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР сообщила, что может отказаться от участия в ЧМ, если ей не разрешат выступить на дистанции 800 м. Международная федерация заставляет спортсменку снизить уровень тестостерона.

Также сообщалось, что украинка совершила прыжок в историю: Ярослава Магучих взяла высоту в два метра. Украинская прыгунья в высоту заняла третье место на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине (США). Наша спортсменка преодолела планку на высотке 2,00 м – это новый юниорский рекорд Украины! Кроме того, 17-летняя Магучих - стала самой молодой в истории прыгуньей в высоту, кому покорились два метра.

А так Ярослава Магучих побеждала на предыдущем этапе в Дохе:

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " И за себя, и за жену: в Украине проходят небывалые соревнования". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"