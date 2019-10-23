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Игорь Жданов стал членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства

23 октября, 20:15

Это первый украинец в WADA

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

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Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов стал членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Сегодня комитет министров Совета Европы утвердил меня членом совета учредителей WADA от Европы. Это не только моя победа, это победа всей спортивной общественности Украины, так как впервые в истории представитель Украины избран в WADA. На этой позиции я буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы", – написал Жданов в Facebook.

За всю историю организации в ней впервые появился украинец.

Ранее мы писали, что скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину. 13-летнюю спортсменку, которая призывала пить допинг, отпустила московская федерация фигурного катания.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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WADA Игорь Жданов

Источник: Сегодня|Спорт

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