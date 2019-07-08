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Скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину

8 июля, 17:12

13-летнюю спортсменку, которая призывала пить допинг, отпустила московская федерация фигурного катания

Анастасия Шаботова
Анастасия Шаботова. Фото: Instagram

Юная российская фигуристка Анастасия Шаботова отныне будет выступать за Украину. Заявление о ее переводе из московской школы было удовлетворено на заседании президиума Федерации фигурного катания на коньках города Москвы (ФФКМ). 13-летняя спортсменка стала широко известна после громкого заявления о допинге. Во время общения с подписчиками в Instagram в январе этого года она сказала, что для успешного и стабильного выступления необходимо пить "правильный допинг".

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"Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. Мне интересно, в "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют", – сказала Шаботова, имея в виду школу "Самбо-70", где работает знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Позже Шаботова заявила, что сказала глупость, а представители Департамента спорта города Москвы провели с ней разъяснительную беседу.

После скандала мама Анастасии рассказала о своем ужасном состоянии и предположила, что "этот шлейф будет тянуться". Не исключено, что именно с этим и связано решение фигуристки выступать за Украину. Подтверждения смены спортивного гражданства с украинской стороны пока не было.

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Фигурное катание. Алина Загитова. Плагиат

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Тег фигурное катание, фигуристка

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport24.ru

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