Игрок в регби несколько раз терял сознание и умер в раздевалке

Регбист клуба второго французского дивизиона "Орийак" Луи Файфровски скончался после того, как получил травму в товарищеском матче. Как отмечает издание Аmontagne, инцидент произошел в пятницу вечером в Орийаке. 21-летний Файфровски был заменен во втором тайме матча с клубом "Родез", в сопровождении врачей он смог покинуть поле и вернуться в раздевалку, где терял сознание несколько раз. Дополнительная бригада медиков прибыла на место, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти спортсмена не удалось.

Луи Файфровски ранее выступал за сборную Франции для игроков не старше 19 лет.

Ранее мы писали, что в Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь. Футболист "Марсонии" Бруно Бобан был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Напомним, что в феврале у 16-летнего футболиста во время матча остановилось сердце. Начо Барбера, выступавший за юношескую команду испанского клуба "Альсира", был доставлен в ближайшую клинику, но врачи уже не смогли помочь юному игроку.

