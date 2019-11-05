Из гимнастики в порно актрисы: звезда Евро восемь лет проработала в порно и решила завязать

Верона ван де Лер считает, что она была не обычной порно актрисой

Верона ван де Лер / Фото: Instagram

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Голландская гимнастка Верона ван де Лер была главной звездой спорта в 2000-х годах. Она стала вице-чемпионкой мира и мультимедалистка на Евро-2002.

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Но, личные проблемы и скандальные ситуации заставили девушку поменять хобби. Уже 2011-м популярный сайт для интимных чатов предложил ей стать веб-моделью: пользователи платили по 70 центов за минуту общения с Вероной, в ходе которого она обнажалась.

Позже девушка начала сниматься в фильмах для взрослых.

"В конце этого года я уйду из порноиндустрии, так как подойдут к концу несколько моих контрактов. После этого я смогу оглянуться на прошедшие 8 лет. Я получала удовольствие, хоть и воспринимала это как работу. Я не была обычной порноактрисой. Я установила собственные правила для работы и делала все либо одна, либо вместе с бойфрендом", – рассказала Ван де Лер.

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