Одноклубник Малиновского получил крутые подарки от всемирно известной порностудии

Когда "Аталанта" начала подготовку к следующему сезону, в клубе опубликовали фото с футболистами, прибывшими в расположение команды. Так, в кадр попал игрок команды – Маттео Пессина.
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22-летний хавбек приехал на предсезонку с сумкой с логотипом Pornhub – одного из самых популярных порнографических сайтов мира. Кроме того, на сумке были изображены несколько автографов звезд порноиндустрии, в частности, Мии Халифы.
После такого в порностудии решили подарить футболисту различные подарки – сумки, футболки, рюкзаки, о чем он сам сообщил у себя в Instagram.
Отметим, что украинский новобранец "Аталанты", обошедшийся бергамцам в 13,7 миллиона евро, вскоре станет отцом. Жена чемпиона Бельгии Руслана Малиновского родит футболисту девочку. На днях Роксана Малиновская призналась, что ее животику уже шесть месяцев.
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