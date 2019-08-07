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Одноклубник Малиновского получил крутые подарки от всемирно известной порностудии

Сегодня, 11:41

Теперь Маттео Пессина может похвастаться классной атрибутикой

Маттео Пессина

Маттео Пессина / Фото: Instagram

Одноклубник Малиновского получил крутые подарки от всемирно известной порностудии https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/a8e/9d2/5d4a8e9d22a6f.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/a8e/9d2/5d4a8e9d22a6f.jpg Футбол Теперь Маттео Пессина может похвастаться классной атрибутикой

Когда "Аталанта" начала подготовку к следующему сезону, в клубе опубликовали фото с футболистами, прибывшими в расположение команды. Так, в кадр попал игрок команды – Маттео Пессина.

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22-летний хавбек приехал на предсезонку с сумкой с логотипом Pornhub – одного из самых популярных порнографических сайтов мира. Кроме того, на сумке были изображены несколько автографов звезд порноиндустрии, в частности, Мии Халифы.

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После такого в порностудии решили подарить футболисту различные подарки – сумки, футболки, рюкзаки, о чем он сам сообщил у себя в Instagram.

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Отметим, что украинский новобранец "Аталанты", обошедшийся бергамцам в 13,7 миллиона евро, вскоре станет отцом.  Жена чемпиона Бельгии Руслана Малиновского родит футболисту девочку. На днях Роксана Малиновская призналась, что ее животику уже шесть месяцев.

Как мы уже писали, конкурент сравнил Малиновского с двукратным победителем Лиги чемпионов. Полузащитнику "Аталанты" Ремо Фройлеру украинец по телосложению напомнил знаменитого Джердана Шакири

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Аталанта Руслан Малиновский PornHub Маттео Пессин

Источник: Сегодня|Спорт

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