Теперь Маттео Пессина может похвастаться классной атрибутикой

Маттео Пессина / Фото: Instagram

Одноклубник Малиновского получил крутые подарки от всемирно известной порностудии https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/a8e/9d2/5d4a8e9d22a6f.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/a8e/9d2/5d4a8e9d22a6f.jpg 2019-08-07T11:41:40+03:00 Футбол Теперь Маттео Пессина может похвастаться классной атрибутикой

Когда "Аталанта" начала подготовку к следующему сезону, в клубе опубликовали фото с футболистами, прибывшими в расположение команды. Так, в кадр попал игрок команды – Маттео Пессина.

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22-летний хавбек приехал на предсезонку с сумкой с логотипом Pornhub – одного из самых популярных порнографических сайтов мира. Кроме того, на сумке были изображены несколько автографов звезд порноиндустрии, в частности, Мии Халифы.

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После такого в порностудии решили подарить футболисту различные подарки – сумки, футболки, рюкзаки, о чем он сам сообщил у себя в Instagram.

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Отметим, что украинский новобранец "Аталанты", обошедшийся бергамцам в 13,7 миллиона евро, вскоре станет отцом. Жена чемпиона Бельгии Руслана Малиновского родит футболисту девочку. На днях Роксана Малиновская призналась, что ее животику уже шесть месяцев.

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