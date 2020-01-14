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Известный спортивный журналист ушел из жизни после тяжелой болезни

14 января, 01:14

В мае Михаилу Волобуеву исполнилось бы 74 года

Президент АСЖУ Михаил Волобуев

Президент АСЖУ Михаил Волобуев / Фото: ФФУ

В понедельник, 13 января, после продолжительной тяжелой болезни умер известный спортивный журналист, член Национального олимпийского комитета Украины Михаил Волобуев. В мае ему бы исполнилось 74 года.

С 1999 года Михаил Михайлович был главой Ассоциации спортивных журналистов Украины, а также 11 лет занимал должность пресс-аташе НСК "Олимпийский". С 2000 года Волобуев был членом Международной ассоциации спортивной прессы (АIPS). Также являлся членом Национального олимпийского комитета.

Всю свою жизнь Михаил Волобуев посвятил поддержке спорта, популяризации олимпийского движения и освещению достижений украинских атлетов. За свою карьеру успел поработать на нескольких Олимпиадах, а также всевозможных чемпионатах мира и Европы. Соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Михайловича "в связи с этой тяжелой, невосполнимой потерей" выразил и президент НОК Сергей Бубка.

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Ранее мы писали, что знаменитый рестлер умер после неудачного падения. Во время шоу еще в октябре 2019 года Уэрта пытался провести прием и выпрыгнул за пределы ринга, но неудачно приземлился и ударился головой о металлическое ограждение.

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журналист умер Михаил Волобуев

Источники: НОК Украины , Сегодня|Спорт

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