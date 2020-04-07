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Как два столетия назад родилось регби и причем здесь битва под Ватерлоо

7 апреля, 13:11

Елена Павлова

Как гласит легенда, один из игроков в футбол неожиданно нарушил правила

7 апреля 1923 года в английском городе Рагби, который расположен в 300 км от Лондона, во время празднования восьмой годовщины битвы под Ватерлоо родилась новая игра, получившая название в честь населенного пункта – регби.

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Поскольку с момента создания регби прошло уже почти два столетия, вокруг истории его появления ходит много слухов. Однако согласно самой распространенной легенде, дело было так: во время футбольного матча на поле одного из местных колледжей ученик частной школы Уильямс Уэбб Эллис вдруг нарушил правила, схватил мяч руками и понесся с ним к "городу" – к зачетному полю – соперника.


Статуя Эллиса у входе в колледж

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По одним источникам пареньку на момент своего забега было всего 14 лет, по другим – 16. А на мемориальной доске у входа в колледж начертано: "Пусть эта доска напоминает о славном деянии Уильяма Вэбба Эллиса, первого, кто осмелился нарушить правила, схватил мяч руками и побежал с ним. Так возникла игра регби". Многие историки утверждают, что это не более чем легенда. Но Именем Эллиса назван самый престижный трофей в регби — Кубок Уэбба Эллиса, вручаемый победителю чемпионата мира по регби.


Школа Рагби

"Дурной пример" оказался заразительным. По примеру Эллиса игроки других школ стали бить по мячу ногой, ловить его руками, а также нападать на владеющего мячом соперника. Огромную популярность в Великобритании регби получило в начале 1840-х после восшествия на престол королевы Виктории, повелевшей активно развивать физкультуру и спорт в школах.

Учебные заведения устраивали всевозможные соревнования, но самыми популярными были футбол и регби. Долго лидерство удерживала как раз публичная школа Рагби, но затем конкуренцию ей стали составлять другие школы – Харроу, Шрюсберри и Итона. Первый свод правил регби был опубликован учениками Рагби в 1845 году.

Регби распространился от стран своего происхождения — Великобритании и Ирландии – и далее стал популярным видом спорта во многих государствах, связанных с Британской империей. Первыми такими странами стали Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка и Франция. В число стран, в которых регби стал национальным видом спорта, вошли Фиджи, Грузия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Самоа и Тонга.

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Источник: Сегодня|Спорт

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