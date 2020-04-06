В этот день 124 года назад открылись первые Олимпийские игры современности

Именно в этот день, 6 апреля, в 1896 году начались Олимпийские игры – первые в новой эре. Соревнования, которые впервые проводили после тысячелетнего забытья и которым со временем суждено было стать самыми значимыми в мире спорта на планете. К слову, не так давно Олимпийский манифест Пьера де Кубертена продали с аукциона за рекордную сумму.

Идею возрождения воплотил в жизнь со своими единомышленниками французский барон Пьер де Кубертен. Первые Олимпийские игры современности решили провести в Греции – в дань соревнованиям древности. Тогда, 124 года назад, у греков, как впрочем и позже в 2004-м, возникли огромные проблемы с финансированием, но их выручили меценаты. К соревнованиям допустили 241 спортсмена из всего лишь 14 стран, причем женщин не приглашали к участию. Тогда атлеты сами занимались своим вояжем и проживанием, нынешнего размаха не было и близко, хотя интерес к Олимпиаде оказался велик. На открытие собралось 80 тысяч зрителей!

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В девяти видах спорта провели соревнования в 43 видах программы за десять дней – с 6 по 15 апреля. За победу тогда давали не золотые медали, а сделанные из серебра, за второе место – бронзовые, за третье – оливковые ветви. За статистикой не очень следили, так что в разных источниках сведения о тех временах разнятся. Но известно, что первым олимпийским чемпионом стал американец Джеймс Коннолли. Он выиграл турнир в тройном прыжке, а затем становился вторым в прыжках в высоту и третьим – в прыжках в длину.

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Забавно, что в 1896 году закрытие перенесли с 14 на 15 апреля из-за дождя. А со временем Организация Объединенных Наций именно 6 апреля объявила Международным днем спорта за развитие и мир.

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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