"Как-то выкручиваются": российские фигуристы жалуются на ужасные условия в австрийском отеле

Александра Степанова и Иван Букин / Фото: Instagram

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Наставница российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина, Ирина Жук, высказала крайнее возмущение условиями проживания на чемпионате Европы по фигурному катанию, который на этой неделе проходит в австрийском Граце. При этом все участники соревнований были заселены в один официальный отель.

"Я не буду говорить об арене, о всем прочем, но отсутствие в гостинице горячей воды — это просто кошмар. Конечно, ребята как-то выкручиваются, но это просто ненормально для соревнований такого уровня", — приводит слова Жуковой ТАСС.

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Сами фигуристы тоже не промолчали.

"Ну, а что делать? Быстренько под холодненькой. Но у нас такого еще не случалось. Это наш, можно сказать, первый подобный опыт на турнирах", — добавила фигуристка Степанова.

А в Федерации фигурного катания России заявили, что организаторы уже принесли свои извинения: "В официальном ответе сообщается, что организаторы чемпионата Европы в Граце приносят свои извинения представителям федераций и спортсменам, которые живут в официальном отеле. Переместить такое количество людей в другие гостиницы города в данный момент не представляется возможным, так как все отели Граца заняты из-за большого наплыва туристов. Вместе с тем организаторы чемпионата Европы предложили несколько способов решения проблемы".

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