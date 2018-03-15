Какие турниры пропустят украинские спортмены из-за бойкота соревнований в России

От "давно пора" до "уродства": реакция на запрет для украинских спортсменов ездить в Россию

Биатлонным этапом Кубка мира в Тюмени не ограничились: министр спорта Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий "участие членов сборных Украины во всех соревнованиях" на территории России.

Реакция разная. Кто-то обрадовался, мол, наконец-то, нечего ездить в страну-агрессор. Кто-то удивился, почему сейчас, а не четыре года назад. А главный биатлонный сайт, biathlon.com.ua, закрылся – выдает картинку грустной собачки с подписью: "Патриоты теперь не те, кто пытается сделать что-то во благо державы, а те, кто громче всех кричит: "Москаляку на гілляку". С пояснением, что текст не от ФБУ.

Ее глава Владимир Брынзак сказал, что решение с министром приняли совместное. А глава Ассоциации борьбы Эльбрус Тедеев назвал решение "уродливым". Борцы пропустят апрельский ЧЕ в Каспийске: "Какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем". Под бан в 2018 году попали: