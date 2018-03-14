Украинцам официально запретили принимать участия в соревнованиях в России

Сегодня, 14:34

Также министр спорта призвал международные федерации не проводить соревнования на территории РФ

Фото AFP
Фото AFP

14 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону не поедет на Кубок мира в Россию. Позже стало известно, что бойкот распространяется на все виды спорта.

Данный документ запрещает планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора и участие членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории РФ.

"Сегодняшние события требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ – о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", – украинские спортсмены не будут принимать участие в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ ", – отметил Игорь Жданов.

Также министр призвал международные федерации не проводить соревнования на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса WADA: "Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта!"

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Что касается этапа Кубка мира в Тюмени, то он должен пройти с 22 по 25 марта. Сборные США и Чехии уже заявили о бойкоте этапа в России, также их поддержал призер Олимпиады-2018 Себастьян Самуэльссон. За это шведскому биатлонисту пригрозили расстрелом в России.
Министерство спорта,, Игорь Жданов, украинские спортсмены

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Источник:

Министерство молодежи и спорта Украины

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