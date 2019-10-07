Каратистка Анжелика Терлюга заставила слушать гимн Украины в Москве

Украинка завоевала золотую медаль и приблизилась к лицензии на дебютную Олимпиаду

Анжелика Терлюга / Фото: Getty Images

Лидер мирового рейтинга в весовой категории до 55 кг украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на шестом этапе Премьер Лиги Карате-1, который 4-6 октября прошел в Москве. Наша каратистка одержала пятый триумф на турнирах Карате-1 и гарантировала себе Grand Winner по итогам сезона.

Все пять схваток на московском татами наша прима выиграла на ноль. Преодолев соперниц из Швеции (4:0), Швейцарии (8:0) и Японии (3:0), Анжелика в полуфинале победила Тарават Хаксар из Ирана (1:0), а в финале разгромила японку Сару Ямада (6:0).

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Эта победа подняла Анжелику на второе место в олимпийском рейтинге. Напомним, что она соревнуется в сводной категории до 55 кг. Напомним, что на дебютную для карате Олимпиаду-2020 в Токио подадут десятка лучших в каждом дивизионе.

Karate1 Premier League – важнейшее событие в мире карате, организацией которого занимается WKF. Чемпионат включает в себя ряд соревнований и объединяет лучших каратистов на открытых турнирах.

В нынешнем календаре один крупный международный старт – этап Премьер Лиги в Мадриде (29 ноября – 1 декабря).

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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