Кайтбординг войдет в программу летней Олимпиады-2024

Соревнования по кайтбордингу в рамках Игр состоятся в Марселе

Международная федерация парусного спорта на заседании исполкома одобрила включение кайтбординга в программу летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году, сообщает Inside The Games.

Он будет одним из 10 парусных видов на Играх-2024. Соревнования по кайтбордингу состоятся в Марселе.

В кайтбординге спортсмен катается на доске по воде, при этом он движется с помощью "кайта" ("воздушный змей" в переводе с английского), которым может управлять руками.

Планировалось появление кайтбординга на Играх в Рио-2016, но потом от него отказались.

Международному олимпийскому комитету (МОК) предстоит утвердить это решение, однако ожидается, что это будет формальностью.

Напомним, что в июне более 300 тысяч парижан вышли на улицы в поддержку проведения в городе Олимпийских игр. За Париж-2014 агитировала и перспективная украинская теннисистка Марта Костюк.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, член Международного олимпийского комитета и сопредседатель заявочного комитета Парижа Тони Эстанге заявил, что киберспорт может войти в программу Олимпиады-2024.