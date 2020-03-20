Коронавирус у первого главы государства: князь Монако рассказал о своем состоянии

Пятикратный участник зимних Олимпийских игр, 62-летний князь Монако Альбер II, сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о своем нынешнем самочувствии. Напомним, князь Монако стал первым в мире главой государства, инфицированным COVID-19.

"У меня симптомы как при гриппе, но такое ощущение, что случай довольно легкий. Небольшая температура, не совсем плохо. Немного кашля. В первые несколько дней текло из носа, то был первый признак. Чувствую заложенность носа, но это и все. Я несколько недель пытался быть осторожным, использовал санитайзер для рук и всякое такое, но всего не предусмотришь"

Также глава Монако призвал к осторожности и напомнил, что, хотя в группе риска в основном люди старшего возраста, заболеть может каждый.

Князь Монако Альбер II / Фото: Reuters

Отметим, что князь Альбер II с детства увлекался буквально всеми видами спорта: от дзюдо и до футбола. В 1985 году монарх принимал участил в ралли "Дакар", где сошел из-за технических проблем.

Кроме того, Альбер II – единственный руководитель государства в мире, участвовавший в Олимпийских играх в качестве спортсмена, выбрав для себя дисциплиной бобслей. На его счету – пять Олимпиад: в Калгари (1988), Альбервиле (1992), Лиллехаммере (1994), Нагано (1998) и Солт-Лейк-Сити (2002). Хотя ни одной медали князю Монако завоевать не удалось.

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Отметим, коронавирусом также заразились другие известные личности – актеры Том Хэнкс, Идрис Эльба, актриса Ольга Куриленко и другие. Узнайте, кто еще из знаменитостей стал жертвой пандемии. Например, Хэнксу вместе с женой удалось побороть болезнь, и сейчас они находятся на домашнем карантине в арендованном доме в Австралии.

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