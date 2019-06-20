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Криштиану Роналду за месяц набрал пять миллионов новых подписчиков в Instagram

20 июня, 14:05

На самого популярного человека в Instagram подписалось более 170 миллионов "фанатов"

Криштиану Роналду - самый популярный человек в Instagram
Криштиану Роналду - самый популярный человек в Instagram. Фото: Instagram

Самый популярный человек в социальной сети Instagram – футболист Криштиану Роналду – за месяц прибавил пять миллионов подписчиков! В середине мая у нападающего "Ювентуса" было 166 миллионов "фанатов", сейчас – 171 миллион. Роналду почти на 20 миллионов опережает вторую по популярности в Instagram – американскую певицу и актрису Селену Гомес.

Рейтинг ТОП- украинских спортсменов в Instagram

Среди спортсменов второе и третье место занимают футболисты – Месси и Неймар, которые прибавили по четыре миллиона подписчиков каждый. Эта тройка (Роналду, Месси и Неймар) – единственная в мире спорта, имеющая более ста миллионов "болельщиков" в Instagram.

В ТОП-20 самых популярных спортсменов мира нет ни одной женщины, а подавляющее большинство там – футболисты.

ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram:

CпортсменВид спортаиюньмай
1Криштиану Роналдуфутбол171166
2Лео Мессифутбол122118
3Неймарфутбол120116
4Дэвид Бекхэмфутбол5655
5Леброн Джеймсбаскетбол4949
6Роналдиньофутбол4644
7Хамес Родригесфутбол4141
8Гарет Бейлфутбол4039
9Марселофутбол3837
10Златан Ибрагимовичфутбол3636
11Поль Погбафутбол3534
12Вират Кохликрикет3533
13Луис Суаресфутбол3333
14Серхио Рамосфутбол3231
15Конор МакгрегорММА3130
16Андрес Иньестафутбол3029
17Пауло Дибалафутбол3029
18Килиан Мбаппефутбол3028
19Карим Бенземафутбол2827
20Мохамед Салахфутбол2927


Смотрите видео, как Криштиану Роналду ударил сына Кубком:


Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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Тег Instagram, Криштиану Роналду, Неймар, Лионель Месси, рейтинг спортсменов

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Сегодня|Спорт

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