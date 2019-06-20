Криштиану Роналду за месяц набрал пять миллионов новых подписчиков в Instagram
На самого популярного человека в Instagram подписалось более 170 миллионов "фанатов"
Самый популярный человек в социальной сети Instagram – футболист Криштиану Роналду – за месяц прибавил пять миллионов подписчиков! В середине мая у нападающего "Ювентуса" было 166 миллионов "фанатов", сейчас – 171 миллион. Роналду почти на 20 миллионов опережает вторую по популярности в Instagram – американскую певицу и актрису Селену Гомес.
Рейтинг ТОП- украинских спортсменов в Instagram
Среди спортсменов второе и третье место занимают футболисты – Месси и Неймар, которые прибавили по четыре миллиона подписчиков каждый. Эта тройка (Роналду, Месси и Неймар) – единственная в мире спорта, имеющая более ста миллионов "болельщиков" в Instagram.
В ТОП-20 самых популярных спортсменов мира нет ни одной женщины, а подавляющее большинство там – футболисты.
ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram:
|№
|Cпортсмен
|Вид спорта
|июнь
|май
|1
|Криштиану Роналду
|футбол
|171
|166
|2
|Лео Месси
|футбол
|122
|118
|3
|Неймар
|футбол
|120
|116
|4
|Дэвид Бекхэм
|футбол
|56
|55
|5
|Леброн Джеймс
|баскетбол
|49
|49
|6
|Роналдиньо
|футбол
|46
|44
|7
|Хамес Родригес
|футбол
|41
|41
|8
|Гарет Бейл
|футбол
|40
|39
|9
|Марсело
|футбол
|38
|37
|10
|Златан Ибрагимович
|футбол
|36
|36
|11
|Поль Погба
|футбол
|35
|34
|12
|Вират Кохли
|крикет
|35
|33
|13
|Луис Суарес
|футбол
|33
|33
|14
|Серхио Рамос
|футбол
|32
|31
|15
|Конор Макгрегор
|ММА
|31
|30
|16
|Андрес Иньеста
|футбол
|30
|29
|17
|Пауло Дибала
|футбол
|30
|29
|18
|Килиан Мбаппе
|футбол
|30
|28
|19
|Карим Бензема
|футбол
|28
|27
|20
|Мохамед Салах
|футбол
|29
|27
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