Криштиану Роналду за месяц набрал пять миллионов новых подписчиков в Instagram

На самого популярного человека в Instagram подписалось более 170 миллионов "фанатов"

Криштиану Роналду - самый популярный человек в Instagram. Фото: Instagram

Самый популярный человек в социальной сети Instagram – футболист Криштиану Роналду – за месяц прибавил пять миллионов подписчиков! В середине мая у нападающего "Ювентуса" было 166 миллионов "фанатов", сейчас – 171 миллион. Роналду почти на 20 миллионов опережает вторую по популярности в Instagram – американскую певицу и актрису Селену Гомес.

Рейтинг ТОП- украинских спортсменов в Instagram

Среди спортсменов второе и третье место занимают футболисты – Месси и Неймар, которые прибавили по четыре миллиона подписчиков каждый. Эта тройка (Роналду, Месси и Неймар) – единственная в мире спорта, имеющая более ста миллионов "болельщиков" в Instagram.

В ТОП-20 самых популярных спортсменов мира нет ни одной женщины, а подавляющее большинство там – футболисты.

ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram:

№ Cпортсмен Вид спорта июнь май 1 Криштиану Роналду футбол 171 166 2 Лео Месси футбол 122 118 3 Неймар футбол 120 116 4 Дэвид Бекхэм футбол 56 55 5 Леброн Джеймс баскетбол 49 49 6 Роналдиньо футбол 46 44 7 Хамес Родригес футбол 41 41 8 Гарет Бейл футбол 40 39 9 Марсело футбол 38 37 10 Златан Ибрагимович футбол 36 36 11 Поль Погба футбол 35 34 12 Вират Кохли крикет 35 33 13 Луис Суарес футбол 33 33 14 Серхио Рамос футбол 32 31 15 Конор Макгрегор ММА 31 30 16 Андрес Иньеста футбол 30 29 17 Пауло Дибала футбол 30 29 18 Килиан Мбаппе футбол 30 28 19 Карим Бензема футбол 28 27 20 Мохамед Салах футбол 29 27



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Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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