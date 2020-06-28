Українська
$ 26,7
29,91
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости спорта

Кто сказал, что гольф – это скучно? Элеонора из Италии заставит вас следить за каждым ее ударом

28 июня, 16:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Яркие фото итальянской гольфистки Элеоноры Инкардоны

Гольф имеет огромную популярность в том числе и благодаря таким игрокам, как итальянка Элеонора Инкардона. Много мужчин согласились бы носить за этой жгучей брюнеткой клюшки. А сама Элеонора точно составит конкуренцию Люси Робсон и Пейдж Спиранак в борьбе за звание самой красивой гольфистки на планете. Ранее мы опубликовали яркие фото Люси Робсон.

Правда, Инкардона является самой "скромной" из этой тройки. На ее страницу в Instagram подписано всего 412 тысяч подписчиков. Для сравнения, у Люси Робсон в два раза больше фанатов, а Пейдж Спиранак может похвастаться 2,7 миллиона фолловеров.

Тем не менее у Элеоноры все впереди. Девушка регулярно выкладывает пикантные снимки в соцсети, благодаря чему количество ее фанатов растет с каждым днем.

Смотрите яркие фото со страницы Элеоноры Инкардоны в Instagram:

Ранее мы писали, что еще одна сексуальная гольфистка, Пейдж Спиранак, выбрала купальник не по размеру и засветила грудь. Пейдж Спиранак успешно совмещает спортивную карьеру и модельный бизнес.

Кстати, мы писали, что Пейдж Спиранак в свое время даже получала угрозы за излишнюю сексуализацию гольфа. Тем не менее девушка не испугалась нападок, продолжая совмещать профессиональную спортивную карьеру и модельный бизнес.

Люси Робсон показала необычный трюк с клюшкой для гольфа:

Люси Робсон показала необычный трюк с клюшкой для гольфа Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
девушка гольф спортсменка WAGs гольфистка

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинская дзюдоистка опубликовала соблазнительные фото:
Украинская дзюдоистка опубликовала соблазнительные фото: "То, во что ты веришь, и есть твой мир"Другие
Знаменитая и сексуальная украинская легкоатлетка показалась на пляже в открытом купальнике
Знаменитая и сексуальная украинская легкоатлетка показалась на пляже в открытом купальникеДругие
10-летняя фигуристка сделала аксель в 3,5 оборота: Плющенко показал чудо
10-летняя фигуристка сделала аксель в 3,5 оборота: Плющенко показал чудо "ангела"Другие
"Бандиты сломали несколько ребер и отбили почки": олимпийская чемпионка – о страшном ограблении в РоссииДругие
Девушка с клюшкой: яркие фото сексуальной гольфистки из Флориды
Девушка с клюшкой: яркие фото сексуальной гольфистки из ФлоридыДругие
Призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане: она пыталась стать первой в мире
Призерка Паралимпиады найдена мертвой в Тихом океане: она пыталась стать первой в миреДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять