Кто сказал, что гольф – это скучно? Элеонора из Италии заставит вас следить за каждым ее ударом

Гольф имеет огромную популярность в том числе и благодаря таким игрокам, как итальянка Элеонора Инкардона. Много мужчин согласились бы носить за этой жгучей брюнеткой клюшки. А сама Элеонора точно составит конкуренцию Люси Робсон и Пейдж Спиранак в борьбе за звание самой красивой гольфистки на планете. Ранее мы опубликовали яркие фото Люси Робсон.

Правда, Инкардона является самой "скромной" из этой тройки. На ее страницу в Instagram подписано всего 412 тысяч подписчиков. Для сравнения, у Люси Робсон в два раза больше фанатов, а Пейдж Спиранак может похвастаться 2,7 миллиона фолловеров.

Тем не менее у Элеоноры все впереди. Девушка регулярно выкладывает пикантные снимки в соцсети, благодаря чему количество ее фанатов растет с каждым днем.

Смотрите яркие фото со страницы Элеоноры Инкардоны в Instagram:

Ранее мы писали, что еще одна сексуальная гольфистка, Пейдж Спиранак, выбрала купальник не по размеру и засветила грудь. Пейдж Спиранак успешно совмещает спортивную карьеру и модельный бизнес.

Кстати, мы писали, что Пейдж Спиранак в свое время даже получала угрозы за излишнюю сексуализацию гольфа. Тем не менее девушка не испугалась нападок, продолжая совмещать профессиональную спортивную карьеру и модельный бизнес.

Люси Робсон показала необычный трюк с клюшкой для гольфа:

Люси Робсон показала необычный трюк с клюшкой для гольфа Видео: Instagram

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