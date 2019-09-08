Лазер-ран и заплыв под дождем: Как в Будапеште прошел чемпионат мира по современному пятиборью

Чемпионат мира по современному пятиборью / Фото: Сегодня|Спорт

В Венгрии в этом году, а особенно в августе-сентябре просто какой-то международный спортивный бум – чемпионат мира по гребле, чемпионаты Европы по волейболу и баскетболу 3х3. А Будапешт со 2-го по 8-е сентября принимает чемпионат мира по современному пятиборью, где на кону семь комплектов наград и олимпийские лицензии Токио-2020 троим призерам. К слову, как рассказал местный водитель, в воскресенье в городе еще и очень популярный полумарафон, из-за которого часть улиц перекроют. "Не знаю, как будете добираться на соревнования… Может, на вертолете", – пошутил парень.

Этот чемпионат мира во многом революционный – впервые все пять видов современного пятиборья проходят в одном месте – на одной арене. "Бассейн, правда, 25 метров, не олимпийский", – рассказали организаторы.

Но тем не менее, возвести шесть дорожек на стадионе – дорого стоит. Конечно, такая организация интереснее для зрителей, ради которых и вводят в спорт Пьера де Кубертена различные новшества. Сначала в комбайн объединили бег и стрельбу, сейчас сгруппировали все пять видов, а в будущем рассматривают даже вариант триатлона из плавания, бега и стрельбы, который собираются опробовать на Юношеской Олимпиаде. Но не все спортсмены от этого в восторге. А олимпийская чемпионка-2008 немка Лена Шонеборн, сказала нам, что "это будет уже совсем другой вид спорта".

Да, и в группировке всех видов в одном месте есть одно "но" – погода. Это до выходных в Будапеште было солнечно и откровенно жарко, так что окунуться спортсменкам было только в радость, а вот в субботу похолодало и пошел дождь, так что пока мужчины плавали их еще и поливало сверху. А у Украины вся надежда была на сегодняшний день и выступление мужчин, так как женской командой "сине-желтые" в Будапеште не представлены.

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Хотя не так давно наши девушки гребли медали на мировых чемпионатах. Последний раз в 2013 году украинки привезли с ЧМ "золото" в эстафете и "бронзу" в команде. Но тогда за нее выступали на тот момент призер Олимпиады в Пекине-2008 Виктория Терещук, уже завершившая карьеру, Ирина Хохлова, которая в 2014-м вышла замуж за аргентинского пятиборца и приняла гражданство Аргентины, и Анна Буряк, с того же 2014-го перебравшаяся в Россию.

Контрольный же выстрел был в конце прошлого года, когда чемпионка Европы-2014 и участница Олимпиады-2016 Анастасия Спас решила перейти из пятиборья в фехтование на шпагах. Так что сейчас все наши надежды мужчин во главе с чемпионом мира-2015 и серебряным призером ОИ-2016 Павлом Тимощенко. Буквально месяц назад на Евро вторыми в эстафете стали Владислав Рыдванский и Андрей Федечко, но в заявке на Будапешт их не оказалось.

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В финальный раунд от Украины вышло два Павла – Тимощенко и Зведенюк. Тимощенко, который в Венгрию привез свою группу поддержки в лице жены и двоих дочерей, достаточно хорошо фехтовал, и шел шестым после этого вида, но вот плылось в дождь ему тяжело. А потом и в конкуре на лошади по кличке "Джело" сбил два препятствия. В итоге перед заключительными бегом и стрельбой украинец скатился на 13 место, отставая от лидировавшего француза Валентину Бело 37 секунд и 28 секунд третьему месту. Многовато даже для такого хорошего бегуна и стрелка, как Тимощенко. Зведенюк, который тоже не смог совладать с лошадью и завалил две преграды, выходил на старт 24-м. В итоге Бело удержал свое преимущество, став чемпионом мира, а Тимощенко совершил свой мини-подвиг, закрыв первую шестерку.

Чемпионской короной у женщин обзавелась белоруска Ольга Силкина, в августе на чемпионате Европы ставшая шестой. И не одной короной – за нашими северными соседками осталось и командное "золото". К слову, белорусы на современном пятиборье сосредоточились более чем серьезно – на днях Минску даже отдали чемпионат мира 2021-го года.

Помимо классического пятиборья, в Будапеште прошел чемпионат мира по лазер-рану – молодому виду спорта, состоящему из бега и стрельбы из лазерного пистолета по лазерной мишени. И в категории до 19 лет Дмитрий Ковальчук принес Украине "бронзу".

Ранее мы рассказывали, как Киев подготовился к чемпионату Европы: джакузи есть, борщ будет. Третий год подряд украинский спортцентр "Лико" на Теремках принимает одни из главных соревнований сезона. В 2017-м здесь впервые прошел чемпионат Европы, в прошлом - юниорский чемпионат мира.

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