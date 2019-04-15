Легендарный биатлонист признался, что жутко напивался самогоном в детском возрасте

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Айнар Бьорндален рассказал, что пил и курил до 12 лет, когда жил на ферме

Уле-Эйнар Бьорндален.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Айнар Бьорндален рассказал об опыте употребления алкогольных напитков.

"Когда я был маленький, еще до 12 лет, я все перепробовал: курил, жутко напивался, просто жутко. До 12 лет, а потом я уже ничего такого не делал. Я простой парень, родился на ферме – думаю, в России есть очень похожие места. У папы хорошо получалось гнать самогон, напиток градусов 90-96. Мне никто не разрешал, но я все равно его пил – это несложно, когда никто не видит", – сказал бывший спортсмен в интервью Марии Командной для ее канала COMMANDOS.

Также Бьорндален рассказал, что семья его жены, Дарьи Домрачевой, строит дом в Беларуси. "Планирую ли я получить белорусский паспорт? Посмотрим. Сейчас мы переехали сюда ненадолго. Все будет зависеть от того, чем я буду заниматься. В этом году я работал на норвежском ТВ, теперь нужно понять, что я буду делать в следующем", – рассказал знаменитый биатлонист.

Ранее Бьорндален говорил, что ему будет скучно смотреть соревнования без своей жены Дарьи Домрачевой. Спортсменка из Беларуси объявила о завершении карьеры летом прошлого года.

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