"Легко могу заплакать": откровения Марины Бех и пять фактов о спортсменке модельной внешности

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук стремительно набирает популярность в социальных сетях – в нашем рейтинге ТОП-100 украинских спортсменов в Instagram она в скором времени может ворваться в десятку. Девушка поделилась со своими поклонниками пятью фактами о себе. Итак, что одна из самых заметных украинских спортсменок отметила в своем характере:

"Я очень самокритичная и всегда стараюсь выглядеть лучше"

"Я – перфекционист! Все, что делаю, хочу сделать максимально идеально, хотя и этим идеальным бываю часто недовольна"

"Я очень легко могу заплакать, достаточно лишь маленького толчка для этого"

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"Я очень боюсь резких изменений, нравится постепенно двигаться в новую зону комфорта"

"Я обожаю путешествовать и мечтаю посетить места из моего списка желанных мест"

24-летняя Марина Бех-Романчук замужем за украинским пловцом Михаилом Романчуком. Марина специализируется на прыжках в длину, ее персональный рекорд – 6.96 метра (в помещении). В прошлом году завоевала "серебро" чемпионата мира в Дохе и "бронзу" чемпионата мира в помещениях в Глазго, а в 2018 – "серебро" чемпионата мира в Берлине.

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Ранее сегодня другая легкоатлетка Ольга Ляховая приняла вызов кенийского "чемпиона школы" и пробежала с ним стометровку. Что из этого вышло и кто победил: смотрите видео.

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