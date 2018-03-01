Левченко и Геращенко не допрыгнули до медалей чемпионата мира в Бирмингеме

Украинки Юлия Левченко и Ирина Геращенко не смогли завоевать медали в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который стартовал в четверг в британском городе Бирмингем.

Победу одержала нейтральная атлетка Мария Ласицкене, взяв высоту 1,96 метра. Ласицкене выиграла 38-й турнир подряд. Чемпионка мира впоследствии преодолела планку, установленную на высоте 2,01 метра, а высота 2,07 ей не покорилась.

Американка Вашти Каннингем (1,93) заняла второе место, итальянка Алессия Трост, которая показала такой же результат и уступила Каннингем лишь по попыткам, замкнула тройку призеров.

Юлия Левченко с результатом 1,89 метра заняла итоговое пятое место, Ирина Геращенко покорила планку на высоте 1,84 метра и разместилась на седьмом месте.

Ранее на ЧМ в Бирмингеме нейтральный атлет Данил Лысенко взял "золото" в прыжках в высоту у мужчин.Его результат – 2,36 метра.

Напомним, что "чистые" спортсмены из России выступают в Бирмингеме в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики за массовое употребление допинга атлетами из этой страны. Ранее по этой же причине на Олимпиаде-2018 "чистые" россияне выступали в качестве "олимпийских атлетов из России" под олимпийским флагом.

Напомним, что Юлия Левченко заняла второе место в нашем опросе на звание спортсменки 2017 года в Украине, больше голосов набрала только теннисистка Элина Свитолина.