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Линдси Вонн упала на последнем чемпионате мира в своей карьере

Вчера, 19:50

Знаменитая американская горнолыжница заявила, что завершит карьеру после ЧМ в Швеции

Линдси Вонн
Линдси Вонн. Фото: AFP
Линдси Вонн упала на последнем чемпионате мира в своей карьере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9cc/505/5c59cc5057e08.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9cc/505/5c59cc5057e08.jpg Другие Знаменитая американская горнолыжница заявила, что завершит карьеру после ЧМ в Швеции

Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американская горнолыжница Линдси Вонн упала на трассе во время соревнований в супергиганте на чемпионате мира в Швеции. После падения Вонн смогла самостоятельно подняться и доехать до финиша. Гонка была приостановлена более чем на пять минут, затем соревнования продолжились.

Линдси Вонн в пятницу заявила, что завершит карьеру после чемпионата мира в Оре. "Пришло время прислушаться к своему телу и попрощаться со спортом. Мне еще нужно подумать об этом. Я точно не приму решение быстро или легко. На правом колене мне сделали четыре операции. В левом колене у меня нет боковой связки. Похоже, я достигла предела. Пока я не уверена. Мне нужна пара дней, чтобы все обдумать", – сказала Вонн.

Линдси Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, двукратная чемпионка мира, четырехкратная победительница Кубка мира в общем зачете, обладательница бронзовых олимпийских наград в супергиганте (Ванкувер-2010) и скоростном спуске (Пхенчхан-2018). На счету 34-летней спортсменки рекордные 82 победы на этапах Кубка мира.

Ранее в мае прошлого года мы писали, что Линдси Вонн в бикини занялась уборкой мусора на пляже. Знаменитая горнолыжница считает, что планету нужно защищать.

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Тег горные лыжи, Линдси Вонн, зимние виды спорта

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Сегодня|Спорт

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