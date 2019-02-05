Линдси Вонн упала на последнем чемпионате мира в своей карьере
Знаменитая американская горнолыжница заявила, что завершит карьеру после ЧМ в Швеции
Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американская горнолыжница Линдси Вонн упала на трассе во время соревнований в супергиганте на чемпионате мира в Швеции. После падения Вонн смогла самостоятельно подняться и доехать до финиша. Гонка была приостановлена более чем на пять минут, затем соревнования продолжились.
Линдси Вонн в пятницу заявила, что завершит карьеру после чемпионата мира в Оре. "Пришло время прислушаться к своему телу и попрощаться со спортом. Мне еще нужно подумать об этом. Я точно не приму решение быстро или легко. На правом колене мне сделали четыре операции. В левом колене у меня нет боковой связки. Похоже, я достигла предела. Пока я не уверена. Мне нужна пара дней, чтобы все обдумать", – сказала Вонн.
Линдси Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, двукратная чемпионка мира, четырехкратная победительница Кубка мира в общем зачете, обладательница бронзовых олимпийских наград в супергиганте (Ванкувер-2010) и скоростном спуске (Пхенчхан-2018). На счету 34-летней спортсменки рекордные 82 победы на этапах Кубка мира.
Ранее в мае прошлого года мы писали, что Линдси Вонн в бикини занялась уборкой мусора на пляже. Знаменитая горнолыжница считает, что планету нужно защищать.
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