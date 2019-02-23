Лучшая из украинок заняла 42-е место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта
Татьяны Антипенко в Австрии показала 42-е время, а Виктория Олех заняла 47-е место
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде разыгран комплект медалей в скиатлоне на дистанции 15 километров (7,5 км классическим ходом и 7,5 км свободным стилем) у женщин. Победила норвежская спортсменка Тереза Йохеуг, которая преодолела дистанцию за 36 минут 54,5 секунды. "Серебро" досталось еще одной представительнице Норвегии Ингвильд Эстберг (+57,6), "бронза" – российской лыжнице Каталье Непряевой (+58,7 секунды).
Лучший украинский результат – 42-е место Татьяны Антипенко. Виктория Олех заняла 47-е место. Всего в гонке принимало участие 60 спортсменок.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 20 февраля по 3 марта в австрийском Зеефельде. Позже в субботу соревноваться в скиатлоне будут мужчины, начало гонки – в 13:30 по киевскому времени. Украину представит Алексей Красовский.
Ранее в субботу Дмитрий Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, а победу одержал норвежец Тарьей Бе.
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