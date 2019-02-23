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Лучшая из украинок заняла 42-е место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта

Сегодня, 13:23

Татьяны Антипенко в Австрии показала 42-е время, а Виктория Олех заняла 47-е место

Подиум женского скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии
Подиум женского скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии. Фото: AFP
Лучшая из украинок заняла 42-е место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/12c/f3f/5c712cf3f2c9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/12c/f3f/5c712cf3f2c9c.jpg Другие Татьяны Антипенко в Австрии показала 42-е время, а Виктория Олех заняла 47-е место

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде разыгран комплект медалей в скиатлоне на дистанции 15 километров (7,5 км классическим ходом и 7,5 км свободным стилем) у женщин. Победила норвежская спортсменка Тереза Йохеуг, которая преодолела дистанцию за 36 минут 54,5 секунды. "Серебро" досталось еще одной представительнице Норвегии Ингвильд Эстберг (+57,6), "бронза" – российской лыжнице Каталье Непряевой (+58,7 секунды).

Лучший украинский результат – 42-е место Татьяны Антипенко. Виктория Олех заняла 47-е место. Всего в гонке принимало участие 60 спортсменок.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 20 февраля по 3 марта в австрийском Зеефельде. Позже в субботу соревноваться в скиатлоне будут мужчины, начало гонки – в 13:30 по киевскому времени. Украину представит Алексей Красовский.

Ранее в субботу Дмитрий Пидручный занял итоговое 18-е место в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, а победу одержал норвежец Тарьей Бе.

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Тег лыжные гонки, Тереза Йохауг

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Сегодня|Спорт

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