Лучшая спортсменка Украины: "Ребенок забирает у меня все лишние килограммы"

Чемпионка мира по пулевой стрельбе Елена Костевич рассказала о планах на микст в Токио-2020 и как готовит кайзершман

Елена Костевич с наградой. Фото: Виталий Лазебник

Лучшая спортсменка Украины: "Ребенок забирает у меня все лишние килограммы" Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5a8/9ae/5ca5a89ae5bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5a8/9ae/5ca5a89ae5bc7.jpg 2019-04-04T09:48:07+03:00 Другие Чемпионка мира по пулевой стрельбе Елена Костевич рассказала о планах на микст в Токио-2020 и как готовит кайзершман

В конце марта чемпионка ОИ-2004 и обладательница еще двух наград Игр-2012 33-летняя Елена Костевич стала чемпионкой Европы в новой олимпийской дисциплине - миксте - в паре с Олегом Омельчуком, а спустя неделю очаровательная мама без малого полуторагодовалой дочки была названа лучшей спортсменкой 2018-го.



- Я была номинанткой несколько раз, и мне очень хотелось получить свою награду. В стрельбе чемпионат мира проводится раз в четыре года, и у меня выпал очень редкий шанс все-таки победить в номинации, - рассказала нам Елена. - В прошлом году у меня были весомые достижения: два мировых рекорда, две медали чемпионата мира - золотая и бронзовая, также две победы на Кубке мира и "бронза" чемпионата Европы.



- Насколько важны такие церемонии?

- Это как подведение итогов прошлого года. И определенный стимул на следующий. Я хочу набрать позитивных эмоций, чтобы и этот сезон был не менее успешен. И вообще такие церемонии - хороший стимул. У нас есть такие спортсмены, как Ольга Харлан и Олег Верняев, получавшие награды по несколько раз. И может быть, я буду равняться на них (смеется).



- Уверенно чувствуете себя на красной дорожке?

- Такие мероприятия проходят лишь один-два раза в год. Поэтому всегда есть волнение, и в спортивном костюме мне легче выходить на соревнования, чем в платье на красную дорожку (смеется).



- Как готовитесь к выходам? Какой у вас стиль?

- Для меня стиль в первую очередь - чтобы было удобно. Также я пролистывала фотографии с предыдущих церемоний, кто как был одет, хотелось, как всем девушкам, не повториться и не надеть платье, как у кого-то. Это самое ужасное, что может быть (смеется). Соблюсти дресс-код, быть достаточно яркой, но в то же время, чтобы мне было комфортно. Поэтому акцент я делаю все-таки на свои умения и навыки, чем на свой наряд.



- У вас такая элегантная строгость...

- Да-да. Потому что я не очень люблю открытые платья и чувствую себя спортсменкой в первую очередь, поэтому стараюсь выбирать что-то элегантное.





- Вы с Олегом Омельчуком завоевали для Украины первую медаль ЧМ в миксте.

- Да, потому что это первый олимпийский цикл, в котором микст вошел в олимпийскую программу.



- Насколько нам важно было с первого раза попасть в призы в этой дисциплине?

- У меня до этого уже были медали с чемпионатов мира, и для меня было важно получить награду вместе с Олегом Омельчуком. Я была не очень хороша в финале, и мы могли бы взять медаль достоинством повыше. Но после соревнований Олег мне сказал: "Не переживай, это моя первая награда с чемпионата мира, и я этому очень рад". Для меня вот это было важно - мы вдвоем и друг друга поддерживаем. Чтобы он в себя поверил, что он может. И это будет плюс к стартам в будущем.



- Омельчук такой опытный спортсмен - и первая медаль...

- Он был призером в командах, но в неолимпийских дисциплинах. А личные награды в основном с чемпионата Европы.



- Какой механизм отбора на Олимпиаду-2020 в миксте?

- Нам нужно было занять на чемпионате мира первое или второе место, и тогда мы бы взяли лицензию в этой дисциплине. Сейчас же у меня есть личная лицензия и у Паши Коростылева. Мы уже можем создать пару и выступать в Токио в миксте, но все-таки рассчитываю на Олега Омельчука, что он на ближайших этапах Кубка мира возьмет индивидуальную лицензию.



- Как оцениваете свою форму?

- Сейчас я в хорошей форме. Я много работаю на качество, пробую много нового. У меня сейчас очень сильная физическая подготовка с новым фитнес-тренером. Думаю, что у нас перед Токио сложилась очень хорошая команда.



...Несколько раз Елена задумалась над фразами и на наше предложение говорить на том языке, на каком ей комфортнее, заметила:

- Сейчас я говорю на четырех языках. Муж австриец, я часто бываю там, поэтому говорю на немецком, по работе нужно говорить на английском. Плюс еще русский и украинский. Поэтому слова так путаются.



- Вы сейчас чаще живете в Австрии. Какой у вас там быт? Приходилось перестраиваться?

- Абсолютно нет, потому что у меня муж разговаривает на русском языке. Изменился только круг общения, потому что в основном у нас друзья - коренные австрийцы. И немножко я переоценила свои ценности, на что же все-таки нужно делать акценты в жизни. Например, вы спрашивали меня о стиле одежды. В Украине для людей очень важны бренды, логотипы и все остальное. А люди с западным менталитетом ценят достижения, личные качества, личность и человека в первую очередь. Неважно, что на нем одето. Главное - его умение, навыки, насколько он профессионал в своей сфере.



- Штрудель освоили?

- Да (смеется). И штрудель венский, и отбивную - шницель, и кайзершман. Это как блинное тесто, только они его жарят большим куском и рубят на маленькие кусочки - он с изюмом и полит яблочным соусом.



- По вам и не скажешь, что вы готовите и едите такие штуки.

- У меня маленький ребенок, который забирает у меня всю лишнюю энергию и лишние килограммы (улыбается).

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