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Лучшими ватерполистками мира оказались американки: в финале ЧМ они обыграли Испанию

26 июля, 14:51

Яркие фото финального поединка на чемпионате мира по водным видам спорта – как американки "переплавали" испанок

Женская сборная США по водному полу выиграла чемпионат мира
Женская сборная США по водному полу выиграла чемпионат мира. Фото: AFP

Ватерполистки сборной США одержали победу на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. В финале американки победили команду Испании со счетом 11:6 (3:1, 2:2, 4:0, 2:3).

Ранее бронзовые медали соревнований завоевала команда Австралии, в матче за третье место одержавшая верх над сборной Венгрии (10:9). Сборная Украины в турнире участие не принимала.

Яркие фото финального матча чемпионата мира:



















Ранее мы писали, что 12 украинских "русалок" выиграли чемпионат мира по синхронному плаванию. Украинкам покорилась небывалая высота. В борьбе за титул наши девушки обошли Италию и Испанию.

Как сообщалось ранее, украинка Елизавета Яхно признана лучшей синхронисткой в мире. На чемпионате Европы 20-летняя спортсменка завоевала семь наград.

Также мы писали, что сексуальная синхронистка обиделась на повышенное внимание к футболистам. Алла Шишкина возмутилась, что на ее вид спорта обращают меньше внимания, чем на "мало-мальски удачные выступления футболистов". Критичный пост она опубликовала в Instagram.

Ранее украинские синхронистки завоевали бронзу на чемпионате мира:

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Тег чемпионат мира, водное поло, водные виды спорта

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Сегодня|Спорт

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