Лучший каратист Украины полетал над "Ареной Львов"

Станислав Горуна / Фото: Facebook

Украинский каратист Станислав Горуна решился на довольно экстремальное развлечение. Спортсмен опубликовал фотографию, где он прыгает с банджи-джампингом на "Арене Львов". Своими эмоциями от прыжка Станислав поделился у себя в Facebook.

"Когда стоял внизу – не было страшно, но знал, что буду чувствовать страх, стоя наверху. Хотел этого страха, хотел пересилить его, не просто доказав, что могу прыгнуть, а смогу смеяться над ним в течение всего падения. Быть дерзким по отношению к своему страху – крутое ощущение, рекомендую", – написал спортсмен.

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Напомним, что украинский каратист Станислав Горуна стал чемпионом Европейских игр в Беларуси. В финальном поединке до 75 килограммов 30-летний львовянин не оставил шансов представителю Азербайджана Рафаэлю Агаеву.

Напомним, ранее министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место – 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.

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