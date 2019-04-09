Магнус Карлсен стал победителем мемориала Гашимова
За победу в Шамкире чемпион мира по шахматам получил 20 тысяч долларов
Действующий чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен досрочно выиграл мемориал Вугара Гашимова в Шамкире (Азербайджан). Карлсен выиграл мемориал Гашимова в четвертый раз. Ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2018 годах.
Итоговое положение: Карлсен - 7 очков, Дин Лижэнь, Карякин - по 5, Грищук, Ананд, Раджабов - по 4,5, Топалов, Навара - по 4, Мамедьяров - 3,5, Гири – 3.
Призовой фонд турнира был 100 тысяч долларов, победитель получил 20 тысяч.
27-летний Вугар Гашимов умер в январе 2014 года после тяжелой болезни. Он являлся одним из сильнейших шахматистов в мире. Гашимов становился чемпионом Азербайджана три раза: в 1995, 1996 и 1998 годах. Он четырежды становился серебряным призером на молодежном чемпионате Европы. В 2007 году завоевал бронзу в командном чемпионате Европы по шахматам, а в 2009 стал чемпионом Европы. Вице-чемпион Европы 2011 года в составе сборной Азербайджана.
Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.
Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. В ноябре 2016 года в Нью-Йорке Магнус провел успешную защиту титула, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.
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