Магнус Карлсен стал победителем мемориала Гашимова

За победу в Шамкире чемпион мира по шахматам получил 20 тысяч долларов

В последнем туре Карлсен обыграл Грищука. Фото: Facebook

Магнус Карлсен стал победителем мемориала Гашимова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cb3/b43/5cacb3b439247.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cb3/b43/5cacb3b439247.jpg 2019-04-09T17:57:00+03:00 Другие За победу в Шамкире чемпион мира по шахматам получил 20 тысяч долларов

Действующий чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен досрочно выиграл мемориал Вугара Гашимова в Шамкире (Азербайджан). Карлсен выиграл мемориал Гашимова в четвертый раз. Ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2018 годах.

Итоговое положение: Карлсен - 7 очков, Дин Лижэнь, Карякин - по 5, Грищук, Ананд, Раджабов - по 4,5, Топалов, Навара - по 4, Мамедьяров - 3,5, Гири – 3.

Призовой фонд турнира был 100 тысяч долларов, победитель получил 20 тысяч.

27-летний Вугар Гашимов умер в январе 2014 года после тяжелой болезни. Он являлся одним из сильнейших шахматистов в мире. Гашимов становился чемпионом Азербайджана три раза: в 1995, 1996 и 1998 годах. Он четырежды становился серебряным призером на молодежном чемпионате Европы. В 2007 году завоевал бронзу в командном чемпионате Европы по шахматам, а в 2009 стал чемпионом Европы. Вице-чемпион Европы 2011 года в составе сборной Азербайджана.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. В ноябре 2016 года в Нью-Йорке Магнус провел успешную защиту титула, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Магнус Карлсен стал победителем мемориала Гашимова". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.