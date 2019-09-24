Марафон в Канаде завершился трагедией: 24-летний спортсмен скончался от сердечного приступа

Медики прибыли к месту происшествия за семь минут, но спасти молодого спортсмена не смогли

/ Фото: AFP

24-летний участник полумарафона в Монреале, Канада, скончался во время соревнований, сообщает Global News. Патрик Нили перенес сердечный приступ за несколько километров до финиша. Врачи прибыли на место спустя семь минут, но спасти жизнь Нили не смогли.

"Мы доставили его в больницу, но уже по дороге ничего сделать не смогли", – сообщил представитель медицинской службы.

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Полиция изучит обстоятельства смерти Патрика. По словам организаторов полумарафона, в день соревнований были приняты все необходимые меры и задействованы ресурсы для обеспечения участников медицинской помощью в случае необходимости.

Ранее мы писали, что 22-летняя спортсменка скончалась во время марафона из-за сердечного приступа. Трагедия произошла в Кливленде в мае этого года. Подробности смерти не уточнялись из-за политики конфиденциальности.

Напомним, ранее в Харькове прошел марафон, в котором приняли участие 11 тысяч человек. На забеги зарегистрировались больше 10 000 человек, среди которых почти половина — гости из других городов Украины и представители 25 стран мира.

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