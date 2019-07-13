Мастерством по Мастерковой: в легкой атлетике побили 23-летний рекорд

Сифан Хассан улучшила мировое достижение в беге на милю

Новая рекордсменка мира. Фото: AFP

Голландская легкоатлетка Сифан Хассан побила мировой рекорд в беге на одну милю (1609 м), принадлежавший россиянке Светлане Мастерковой. 26-летняя Хассан выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Монако.

Результат голландской спортсменки составил 4 минуты 12,33 секунды. Мастеркова 14 августа 1996 года на турнире в Цюрихе пробежала дистанцию за 4 минуты 12,56 секунды. Второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако заняла британка Лора Уайтман (4.17,60), третьей стала канадка Габриэла Стаффорд (4.17,87).

26-летняя Хассан является уроженкой Эфиопии, в возрасте 15 лет она переехала в Нидерланды в статусе беженца, в 2013 году она получила гражданство Нидерландов. Легкоатлетка является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в беге на 1500 м (2015 год) и 5000 м (2017), также в ее активе "золото", "серебро" и "бронза" мировых первенств в помещении, две золотые и одна серебряная награды чемпионатов Европы.

Бег на одну милю является единственной неметрической дистанцией в легкой атлетике, на которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) регистрирует мировые рекорды. Бег на одну милю не входит в программы чемпионатов мира и Олимпийских игр. Мировой рекорд среди мужчин в беге на милю принадлежит марокканцу Хишаму Эль-Герружу, который 7 июля 1999 года на турнире в Риме пробежал дистанцию за 3 минуты 43,13 секунды.

Как мы писали ранее, скандальная легкоатлетка Кастер Семеня грозится пропустить чемпионат мира. Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР сообщила, что может отказаться от участия в ЧМ, если ей не разрешат выступить на дистанции 800 м. Международная федерация заставляет спортсменку снизить уровень тестостерона.

Также сообщалось, что украинка совершила прыжок в историю: Ярослава Магучих взяла высоту в два метра. Украинская прыгунья в высоту заняла третье место на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине (США). Наша спортсменка преодолела планку на высотке 2,00 м – это новый юниорский рекорд Украины! Кроме того, 17-летняя Магучих - стала самой молодой в истории прыгуньей в высоту, кому покорились два метра.

А так Ярослава Магучих побеждала на предыдущем этапе в Дохе:

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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