Матчи престижного шахматного турнира в Москве отменили из-за эвакуации участников
Из-за ложного минирования шахматисты были вынуждены прервать партии
Первый тур турнира по шахматам "Аэрофлот Опен" был отменен из-за экстренной эвакуации в московской гостинице "Космос", где проходят соревнования. Поединки были прерваны спустя 45 минут после начала из-за звонка о минировании гостиницы.
Турнир проходит в 17-й раз, общий призовой фонд составит 120 тысяч евро. Победитель получит призовые в размере 18 тысяч евро и путевку на супертурнир в Дортмунд.
"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.
Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.
Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. В ноябре 2016 года в Нью-Йорке Магнус провел успешную защиту титула, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.
Ранее мы писали, что национальный рекорд одновременной игры в шахматы установили в Мукачево:
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