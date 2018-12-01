Матчи сборных Украины и Португалии перенесены из Запорожья в Рио-Майор

Товарищеские матчи сборных Украины и Португалии по футзалу 4-5 декабря все же состоятся, но не в Запорожье, куда отказались лететь португальцы в связи с введением военного положения в ряде областей Украины (в том числе Запорожской) и рекомендациями УЕФА. Спарринги пройдут, но в Португалии – в городе Рио-Майор – в те же дни. Начало – 21:00 по киевскому времени.

Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Украины, напомнив, что главный тренер сборной Украины Александр Косенко вызвал 14 игроков.

"Мы – зависимые люди, и это не наша инициатива, – сообщил Косенко сайту ФФУ. – Конечно, мы были разочарованы, поскольку хотели сыграть дома. В Запорожье был большой ажиотаж вокруг этих матчей. Болельщики хотели посмотреть на свою сборную на фоне чемпиона Европы. Было затрачено немало сил, моральных и материальных средств, но все оказалось напрасным. Это жизнь, будем играть на выезде".

В Португалию футзальная сборная Украины отправится днем в воскресенье. Состав португальцев до конца неясен, но лучший игрок планеты Рикардиньо должен выйти на площадку.

Напомним, что в феврале на Евро-2018 Украина проиграла Португалии – 3:5, а один из голов забил как раз Рикардиньо. При этом украинцам удалось даже сравнять счет – 2:2, но потом сказался класс соперника.