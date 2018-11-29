Сборная Португалии отказалась ехать на матчи в Запорожье

Товарищеские поединки по футзалу были запланированы в начале декабря

Матчи с участием сборных Украины и Португалии по футзалу, которые должны были пройти 4-5 декабря в Запорожье не состоятся.

"Вчера вечером Ассоциация футзала Украины получила обращение от Федерации футбола Португалии, в котором сообщалось, что сборная Португалии по футзалу отказывается прибыть в Запорожье в связи с введением военного положения в отдельных областях нашей страны. Причиной такого решения стали рекомендации МИД Португалии и УЕФА", – говорится в заявлении АФУ.

В свою очередь, украинская сторона предложила рассмотреть возможность проведения поединков в другом городе нашей страны, который не находится в зоне действия военного положения. Таким образом, вопрос о товарищеских матчей сборной Украины в заранее запланированные даты УЕФА находится на стадии рассмотрения.

Напомним, что УЕФА перенес поединок "Ворскла" – "Арсенал" из Полтавы в Киев из-за введения в некоторых областях Украины военного положения. Матч Лиги Европы пройдет сегодня на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55.