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Мечтает о фотоссесии в купальнике: знакомьтесь с самой красивой спортсменкой Нидерландов

18 января, 13:07

В 21 год Ютта является самой популярной конькобежкой в мире

Ютта Лердам

Ютта Лердам / Фото: Instagram

В мире спорта заговорили о новой восходящей звезде – 21-летней нидерландской конькобежке Ютте Лердам. Перспективная спортсменка уже оправдывает выданные ей раньше авансы, завоевав золотую медаль на чемпионате Европы, но также привлекает внимание своей красотой. Не зря же Ютту недавно признали самой красивой спортсменкой Нидерландов.

Тем не менее, Лердам строит карьеру не только в спорте – благодаря тщательно подобранным фотографиям в Instagram девушка является самой популярной конькобежкой в сетях и успешно зарабатывает на рекламе, подумывая о создании собственного бренда. "Катание на коньках – это весело, но оно также должно что-то приносить", – считает спортсменка.

В будущем девушка мечтает сняться в знаменитом журнале Sports Illustrated. "Это действительно бренд, с которым я бы хотела сотрудничать когда-нибудь. Комбинация купальников со спортсменами делает его действительно подходящим для меня. Это было бы действительно здорово", – рассказывает красотка.

Ранее мы писали, что Неймар "коллекционирует" россиянок: после Саши из Магадана бразилец закрутил роман с Катей из Инстаграма. Пара притворялась друзьями, однако на самом деле все знали об их интрижке.

В центре Одессы девушка в купальнике станцевала зажигательный тверк:

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конькобежный спорт WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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