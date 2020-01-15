Неймар "коллекционирует" россиянок: после Саши из Магадана бразилец закрутил роман с Катей из Инстаграма

Пара притворялась друзьями, однако на самом деле все знали об их интрижке

Неймар и Катерина Сафарова / Фото: The Sun

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар завел тайный роман с российской Instagram-моделью Катериной Сафаровой. Как сообщает The Sun со ссылкой на Cazamariposas, пара притворялась просто друзьями, но все окружающие понимали, что у них роман.

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"Я знаю, что она была с ним какое-то время. Они делали вид на публике, что являются друзьями, но все знали об их интрижке. Она даже была гостьей на дне его рождения в Париже", – рассказал источник, близкий к 21-летней модели Катерине Сафаровой

"Она также опубликовала несколько фотографий с ним, а Неймар их комментировал. Она ездила на его игры", – добавил источник, отметив, что Катерина часто бывала на вечеринках в Барселоне, где и познакомилась с Неймаром

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Напомним, в конце прошлого годаНеймар засветился в Париже с другой россиянкой- Сашей-"убийцей" из Магадана.Недавно девушка сыграла главную роль в боевике Люка Бессона "Анна" – о советской разведчице-киллере, которая прикрывала настоящую профессию работой моделью.

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