Михаил Романчук признан лучшим спортсменом августа в Украине

Спортсмен выиграл три медали на чемпионате Европы по плаванию

Национальный олимпийский комитет Украины признал двукратного чемпиона и серебряного призера чемпионата Европы по плаванию Михаила Романчука лучшим спортсменом последнего летнего месяца. Его личный наставник Петр Нагорный получил звание лучшего тренера августа соответственно.

Подводя итоги спортивного августа Экспертная комиссия НОК отметила замечательные достижения украинских спортсменов на международных стартах по академической гребле, велоспорту, легкой атлетике, синхронному плаванию, спортивной гимнастике, прыжкам в воду, плавание.

Звание лучшего спортсмена месяца получил Михаил Романчук. На чемпионате Европы в Глазго (Шотландия) талантливый пловец получил три медали: он дважды поднимался на высшую ступень пьедестала на дистанциях 400 метров и 800 метров вольным стилем и занял второе место на дистанции 1500 метров.

Напомним, на II летних Юношеских Олимпийских играх в Нанкине 2014 Михаил завоевал "золото" и "серебро" (400 м и 800 м, вольный стиль).

Отметим, для Романчука это первое высокое признание НОК.