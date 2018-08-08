Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаванию

Сегодня, 19:23

Украинец завоевал уже третью медаль на континентальном первенстве в Шотландии

Михаил Романчук. Фото AFP
Михаил Романчук. Фото AFP

22-летний украинец Михаил Романчук стал двукратным победителем чемпионата Европы 2018 года по плаванию, который проходит в эти дни в Глазго, Шотландия. Романчук уверенно победил на дистанции 800 метров вольным стилем. Чемпионский результат 7.42,96 – это заметно лучше, чем предыдущий личный и национальный рекорды Романчука.

Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриниери (7.45,12), третье – немец Флориан Веллброк (7.45,60). Украинец Сергей Фролов стал только девятым.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м свободным стилем.

Позже Михаил Романчук завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы по плаванию. Украинец менее секунды проиграл победителю заплыва Флориану Веллброку.

Ранее вчера Марьян Закальницкий завоевал "золото" чемпионата Европы в ходьбе на 50 километров.

Напомним, что вчера украинки завоевали еще одно "серебро" чемпионата Европы в синхронном плавании. Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе дуэтов.
плавание, медали, Чемпионат Европы, Михаил Романчук

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Источники:

ua-football, Сегодня|Спорт

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