МОК собирает команду беженцев на Олимпиаду-2020

37 спортсменов из девяти стран будут соревноваться в восьми видах спорта

Штаб-квартира МОК в Лозанне. Фото: AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) сформировал список спортсменов, которые имеют шанс выступить на Олимпийских играх в Токио в составе команды беженцев. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома рассказал президент организации Томас Бах.

"МОК сформировал список, в который вошло 37 спортсменов, десять из них выступали на Олимпийских играх – 2016. Они будут соревноваться в восьми видах спорта", – сказал Бах.

В команду беженцев входят спортсмены из Афганистана, Камеруна, Демократической Республики Конго, Эритреи, Эфиопии, Ирана, Южного Судана, Судана и Сирии. Спортсмены представляют следующие виды спорта: легкая атлетика, бадминтон, дзюдо, бокс, карате, плавание, тхэквондо и тяжелая атлетика.

Для того, чтобы попасть в сборную, спортсмены должны иметь высокие результаты, а также наличие статуса беженца, подтвержденного ООН.

"Эта команда даст сигнал надежды всем беженцам по всему мире и будет напоминать всем о масштабах кризисного положения беженцев", – добавил глава МОК.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей летних Игр-2020. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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