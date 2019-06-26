МОК включил брейк-данс в программу Олимпиады-2024 в Париже

16 мужчин и 16 женщин должны разыграть два комплекта наград

Игры в Париже пройдут в 2024 году. Фото: AFP

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник в Лозанне одобрила включение брейк-данса в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Также были предварительно включены в программу Игр-2024 серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые дебютируют уже в 2020 году на Олимпиаде в Токио.

Предложение включить эти четыре вида спорта в программу соревнований в Париже было поддержано членами МОК единогласно, сообщает пресс-служба комитета.

"Все четыре вида спорта, предложенные Парижем, полностью соответствуют нашей концепции развития олимпийского движения. Программа станет более сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической, и дает возможность поддерживать связь с молодым поколением", – отметил президент МОК Томас Бах.

В брейк-дансе 16 мужчин и 16 женщин должны разыграть два комплекта наград. Эта дисциплина дебютировала в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года в Буэнос-Айресе в октябре.

Окончательное решение по включению четырех вышеупомянутых видов спорта в программу Игр-2024, а также по квотам спортсменов будет принято исполкомом МОК в декабре 2020 года. Никакие другие виды спорта не могут быть добавлены в программу парижской Олимпиады.

Напомним, что в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " МОК включил брейк-данс в программу Олимпиады-2024 в Париже". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"