Мужская сборная Украины с победы стартовала на шахматной Олимпиаде

Сегодня в Батуми (Грузия) был сыгран первый тур Всемирной шахматной Олимпиады. Мужская сборная Украины встречалась с командой Замбии и победила со счетом – 3,5:0,5.

Эндрю Кайоде (2393) – Василий Иванчук (2710) – ничья

Юрий Криворучко (2695) – Дуглас Муненга (2273) – 1:0

Мусатве Симутове (2208) – Руслан Пономарев (2681) – 0:1

Антон Коробов (2685) – Кела Каулуле Сиаме (2160) – 1:0

Следующий соперник сборной Украины определится после того, как сыграют свои матчи все участники турнира.

Напомним, что в мужских соревнованиях участвуют 185 национальных команд. Игровые дни: 24-28 сентября, 30 сентября – 5 октября. Выходной: 29 сентября.

В турнире участвует и женская сборная Украины. На церемонии открытия Всемирной шахматной Олимпиады наши девушки были в элегантных платьях. Интересно, что на вышивку каждого платья ушло 16 километров ниток.

Ранее мы рассказывали, что Василий Иванчук и Анна Музычук сыграли в шахматы в Мертвом море.