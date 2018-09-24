Мужская сборная Украины с победы стартовала на шахматной Олимпиаде
В первом туре украинские гроссмейстеры обыграли Замбию
Сегодня в Батуми (Грузия) был сыгран первый тур Всемирной шахматной Олимпиады. Мужская сборная Украины встречалась с командой Замбии и победила со счетом – 3,5:0,5.
- Эндрю Кайоде (2393) – Василий Иванчук (2710) – ничья
- Юрий Криворучко (2695) – Дуглас Муненга (2273) – 1:0
- Мусатве Симутове (2208) – Руслан Пономарев (2681) – 0:1
- Антон Коробов (2685) – Кела Каулуле Сиаме (2160) – 1:0
Следующий соперник сборной Украины определится после того, как сыграют свои матчи все участники турнира.
Напомним, что в мужских соревнованиях участвуют 185 национальных команд. Игровые дни: 24-28 сентября, 30 сентября – 5 октября. Выходной: 29 сентября.
В турнире участвует и женская сборная Украины. На церемонии открытия Всемирной шахматной Олимпиады наши девушки были в элегантных платьях. Интересно, что на вышивку каждого платья ушло 16 километров ниток.
Ранее мы рассказывали, что Василий Иванчук и Анна Музычук сыграли в шахматы в Мертвом море.
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